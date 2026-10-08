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Resumen

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No existe una cifra única, pues el gasto depende del nivel de asesoría, las competencias elegidas y el equipamiento que requiera cada corredor. (Foto: Magnific)
No existe una cifra única, pues el gasto depende del nivel de asesoría, las competencias elegidas y el equipamiento que requiera cada corredor. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Correr por salud o afición tiene una estructura de gastos distinta a la de quien busca llevar su rendimiento al siguiente nivel. A medida que el objetivo se vuelve más exigente, también cambia la preparación que necesita el atleta.