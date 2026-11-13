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Resumen

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En Punta Rocas, Perú compite en el ISA World Surfing Games. (Fotos: Fernando Sangama / GEC)
En Punta Rocas, Perú compite en el ISA World Surfing Games. (Fotos: Fernando Sangama / GEC)
Por Miguel Villegas

Desde que Felipe Pomar fue el primer peruano campeón del mundo en surf y, diez años después, le rindió homenaje a su título surfeando un tsunami, la tabla en el Perú es el deporte peruano de los imposibles. Es un facto. No existe disciplina en el país con más campeones mundiales: Pomar, por supuesto, Sofía Mulanovich, Analí Gómez, Vania Torres, Piccolo Clemente, César Bauer, Cristóbal de Col (junior), la selección de surf. El dato obliga a pensar si no es acaso la tabla hoy el deporte peruano más competitivo, más saludable y más ganador. Y que le debemos más aplausos de los recibidos.

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