Desde que Felipe Pomar fue el primer peruano campeón del mundo en surf y, diez años después, le rindió homenaje a su título surfeando un tsunami, la tabla en el Perú es el deporte peruano de los imposibles. Es un facto. No existe disciplina en el país con más campeones mundiales: Pomar, por supuesto, Sofía Mulanovich, Analí Gómez, Vania Torres, Piccolo Clemente, César Bauer, Cristóbal de Col (junior), la selección de surf. El dato obliga a pensar si no es acaso la tabla hoy el deporte peruano más competitivo, más saludable y más ganador. Y que le debemos más aplausos de los recibidos.

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En esa invasión amable del litoral peruano, hay por supuesto una misión: poner al país en los ojos del mundo y distraerlo de la tierra, o del césped, donde otros deportes pasan tristezas. Pues desde este fin de semana lo está. El ISA World Surfing Games 2026, en sencillo el mundial de surf, se disputa en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra, un legado de los Juegos Panamericanos del 2019 que es hoy más que cemento y piedra. Es un laboratorio, una incubadora del surf.

¿Por qué es tan importante que el Perú reciba un evento de este tamaño? Primero, la confirmación de Lima como plaza de corte mundial, certamen que recibió en el 2014 (Punta Rocas), el 2010 (Punta Hermosa) y aquel 1965 (Punta Rocas), cuando Felipe Pomar se hizo leyenda. Luego, la trascendencia: quizá sea una de esas pocas chances de ver en casa a los olímpicos Alonso Correa, Lucca Mesinas, Miguel Tudela, Sol Aguirre y Daniella Rosas, además de Catalina Zariquiey, quien pertenece a la nueva generación de tablistas peruanos que con solo 17 años integra una delegación peruana de lujo. Finalmente, la gran oportunidad: clasificar a Lima 2027 y tentar la clasificación directa a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Más encantadores que metrosexuales futbolistas, menos divos que algún tiktoker y, sobre todo, más campeones que ninguno, la selección peruana de surf arranca el sueño olímpico en la misma playa donde conocieron el surf cuando eran niños. ¿No es de estricta justicia que, con más de 3.080 kilómetros de litoral, sea un deporte de estas dimensiones el que también eduque nuestras ambiciones? Acostumbrados como estamos a darle la espalda al mar, esta es una oportunidad de oro para admirar su inmensidad y ser agradecidos.

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