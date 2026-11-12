La industria de la publicidad y el marketing digital de la región se dará cita en Lima el próximo 17 de noviembre para una nueva edición de Advolution, el encuentro organizado por el Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú) que convoca a profesionales, empresas y líderes del ecosistema digital para compartir conocimientos, analizar tendencias y explorar nuevas oportunidades para el sector.

El evento se realizará en el BTH Hotel Boutique Concept, ubicado en el distrito de San Borja, y contará con una agenda que incluye conferencias, paneles y espacios de intercambio sobre los cambios que están transformando la manera en que las marcas se relacionan con sus audiencias.

Ejes temáticos del evento

Inteligencia artificial.

CTV y streaming.

Retail & Commerce Media.

Gaming.

Publicidad programática.

Estos ejes reflejan la evolución de un ecosistema en el que la tecnología, los contenidos, los datos y las nuevas experiencias de consumo adquieren un papel cada vez más relevante.

Voces de distintos mercados

Advolution 2026 reunirá a especialistas y ejecutivos de diferentes países de la región, entre ellos:

Georgina Geirola , directora digital de Telefe (Argentina).

, directora digital de Telefe (Argentina). Felipe Barajas , Head of Programmatic de JCDecaux (Colombia).

, Head of Programmatic de JCDecaux (Colombia). Xavier Mantilla , Regional Director de Cheil Worldwide (Estados Unidos).

, Regional Director de Cheil Worldwide (Estados Unidos). Iván Marchant , Strategic Partner de TrendValue IA (México).

, Strategic Partner de TrendValue IA (México). Rodrigo Figueroa Reyes , fundador y CEO de FiReSPORTS (Argentina).

, fundador y CEO de FiReSPORTS (Argentina). Julia Dubois, consultora en AI Visibility y Agentic Advertising (Estados Unidos).

A través de conferencias, paneles y sesiones especializadas, el encuentro busca generar un espacio de diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrentan las marcas, agencias, medios y plataformas tecnológicas en un entorno digital en constante transformación.

IA y comercio digital

La inteligencia artificial será uno de los ejes centrales de la jornada, con especial atención a las nuevas posibilidades que ofrece para la industria publicitaria. También se abordará el crecimiento de CTV y streaming, las nuevas formas de conectar con las audiencias y el papel de Retail & Commerce Media en la convergencia entre publicidad, comercio y datos.

El programa incluirá, además, contenidos sobre gaming y entretenimiento interactivo, así como sobre publicidad programática, automatización, segmentación y optimización de campañas. La diversidad de temas y perspectivas permitirá a los asistentes obtener una visión amplia de los cambios que atraviesa la industria y conocer herramientas que pueden contribuir al desarrollo de estrategias más relevantes y efectivas.

Un encuentro que celebra 20 años de IAB Perú

Advolution 2026 tendrá también un significado especial para IAB Perú, que este año conmemora 20 años de trayectoria como capítulo peruano del Interactive Advertising Bureau. Desde su creación, la asociación ha acompañado la evolución de la publicidad digital en el país, promoviendo la innovación, las buenas prácticas y la colaboración entre anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas y otros actores del ecosistema.

En el marco de Advolution, IAB Perú realizará un reconocimiento con motivo de sus 20 años de trayectoria en el país.

“Advolution representa el espíritu de IAB Perú: reunir a la industria, compartir conocimiento y abrir conversaciones sobre los cambios que están definiendo el futuro de la publicidad digital. En este año tan especial, celebramos dos décadas de trabajo y renovamos nuestro compromiso con una industria innovadora, colaborativa y responsable”, señala Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú.

Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú.

Advolution se consolida así como un espacio de encuentro para conectar a los distintos actores de la industria, intercambiar perspectivas y contribuir al debate sobre el futuro de la publicidad y el marketing digital en el Perú y la región.

Información del evento Evento: Advolution 2026

Advolution 2026 Fecha: martes 17 de noviembre de 2026

martes 17 de noviembre de 2026 Lugar: BTH Hotel Boutique Concept, Av. Guardia Civil 727, San Borja, Lima

BTH Hotel Boutique Concept, Av. Guardia Civil 727, San Borja, Lima Organiza: IAB Perú

IAB Perú Entradas e información: www.advolution.pe

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