El evento organizado por IAB Perú se realizará el 17 de noviembre y reunirá en Lima a referentes de la publicidad y el marketing digital de la región.
El evento organizado por IAB Perú se realizará el 17 de noviembre y reunirá en Lima a referentes de la publicidad y el marketing digital de la región.
Por Redacción EC

La industria de la publicidad y el marketing digital de la región se dará cita en Lima el próximo 17 de noviembre para una nueva edición de Advolution, el encuentro organizado por el Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú) que convoca a profesionales, empresas y líderes del ecosistema digital para compartir conocimientos, analizar tendencias y explorar nuevas oportunidades para el sector.

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