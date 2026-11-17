El Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú) celebró sus 20 años de presencia en el país el martes 17 de noviembre, con una nueva edición de Advolution, un encuentro de referencia para la industria digital de la región que convocó a representantes del sector en las instalaciones del BTH Hotel, en San Borja.

El evento reunió a anunciantes, agencias, medios y plataformas para analizar, debatir e intercambiar conocimientos sobre inteligencia artificial, televisión conectada (CTV) y streaming, Retail & Commerce Media, gaming y publicidad programática.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de José Manuel Jurado Gómez, presidente de la asociación, quien hizo un balance de estas dos décadas de trabajo en favor del crecimiento del sector. Asimismo, destacó la presencia de diversos representantes que han sido protagonistas del desarrollo de la industria digital, cuyo avance ha superado las expectativas iniciales.undo digital que superó cifras impensadas en un inicio.

José Manuel Jurado abriendo Advolution 2026. (Foto: César Campos - El Comercio)

“Han pasado 20 años... Me da mucho gusto ver a tantos amigos con los que hemos compartido este mundo digital y afrontado retos tan importantes. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Advolution, un espacio que nació con una idea muy sencilla: reunir a la industria para compartir conocimiento, escuchar experiencias internacionales y conversar sobre los cambios que están transformando nuestro sector”, señaló el ejecutivo ante los asistentes.

“Si algo sabemos bien es que la evolución digital no se detiene. El retail media, la CTV, el audio digital y los creadores de contenido han transformado la manera en que las marcas llegan a las personas. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestro trabajo y la utilizamos para crear, segmentar, medir y optimizar. Seguramente, dentro de unos años estaremos hablando de tecnologías que hoy ni siquiera conocemos”, añadió el presidente de la asociación.

El Advolution 2026 tuvo un lleno total, tras agotarse todos los cupos disponibles varios días previos al evento. (Foto: César Campos - El Comercio)

En esa línea, destacó que no basta con incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino que también es necesario comprenderlas, aprender a utilizarlas y compartir ese conocimiento. Desde hace 20 años, el IAB Perú trabaja para desarrollar la industria digital, promover buenas prácticas, impulsar el talento y conectar a los distintos actores del ecosistema.

“Este aniversario nos recuerda que los avances tecnológicos son importantes, pero el verdadero desarrollo de nuestra industria depende de las personas, de ustedes. El conocimiento que compartimos hoy puede convertirse en las oportunidades que construiremos mañana”, concluyó.

IA y comercio digital

La inteligencia artificial fue uno de los ejes centrales de la jornada, con especial atención a las nuevas oportunidades que ofrece para la industria publicitaria. También se abordaron el crecimiento de la CTV y el streaming, las nuevas formas de conectar con las audiencias y el papel del Retail & Commerce Media en la convergencia entre publicidad, comercio y datos.

Florencia Arias de Agency Solutions Manager – Meta (Argentina), expuso sobre la visión de Meta para el marketing con AI (Foto: César Campos - El Comercio)

Cabe recordar que, en 2006, cuando se creó el capítulo peruano del IAB, la publicidad digital representaba apenas el 0,5% de la inversión publicitaria. Dos décadas después, alcanza el 53% del mercado y supera los US$ 327 millones, según el informe que la asociación elabora junto con PwC.

Iván Marchant de VP Desarrollo estratégico y Alianzas (Mexico), compartió información sobre cómo la IA está redefiniendo la decisión de compra. (Foto: César Campos - El Comercio)

Los 20 años del IAB Perú

Advolution 2026 tuvo un significado especial para IAB Perú, que este año conmemora dos décadas de trayectoria como capítulo peruano del Interactive Advertising Bureau. Desde su creación, la asociación ha acompañado la evolución de la publicidad digital en el país, promoviendo la innovación, las buenas prácticas y la colaboración entre anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas y otros actores del ecosistema.

En el marco de Advolution, IAB Perú rindió un merecido homenaje a quienes han presidido la asociación a lo largo de estos 20 años, en reconocimiento a su contribución y liderazgo durante las distintas etapas de crecimiento y transformación de la industria.

“Advolution representa el espíritu de IAB Perú: reunir a la industria, compartir conocimiento y abrir conversaciones sobre los cambios que están definiendo el futuro de la publicidad digital. En este año tan especial, celebramos dos décadas de trabajo y renovamos nuestro compromiso con una industria innovadora, colaborativa y responsable”, señaló Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú.

Información del evento Advolution 2026 incluyó contenidos sobre gaming y entretenimiento interactivo, así como sobre publicidad programática, automatización, segmentación y optimización de campañas. La diversidad de temas y perspectivas permitió a los asistentes obtener una visión amplia de los cambios que atraviesa la industria y conocer herramientas que pueden contribuir al desarrollo de estrategias más relevantes y efectivas.

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