En el marco del Advolution 2026, encuentro organizado por el Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú), donde se abordaron temas de tendencia como inteligencia artificial, streaming, gaming, publicidad programática y comercio digital, conversamos con José Manuel Jurado Gómez, presidente de la asociación y gerente general del Grupo El Comercio.

El ejecutivo, con más de 20 años de experiencia en la industria digital, se hizo presente en las instalaciones del BTH Hotel Boutique Concept, ubicado en el distrito de San Borja, en un momento clave para el sector.

Durante el diálogo, Jurado Gómez se refirió sobre lo que han significado estas dos décadas para el marketing y la industria digital peruana, del rol del IAB como articulador entre marcas, agencias, medios y plataformas, y sobre el tema que hoy marca la agenda de todos: la inteligencia artificial en la publicidad.

- IAB Perú nació en 2006, cuando la publicidad digital en el país todavía era incipiente. ¿Cómo evalúa la evolución de la asociación y el recorrido de la industria durante estas dos décadas?

El sector digital ha cambiado muchísimo en estos últimos 20 años. Pasó de tener una participación mínima dentro del mix de medios a liderar más del 50% de la inversión publicitaria en el Perú y en muchos otros mercados. Ese crecimiento ha sido exponencial y ha estado acompañado de una profunda evolución, marcada por numerosos cambios y por la necesidad de adaptarse a una nueva realidad, a los nuevos consumidores, a las audiencias y a las necesidades de las marcas para comunicarse y conectar con sus clientes.

- La inversión publicitaria digital pasó de representar apenas el 0,5% del mercado a superar actualmente el 50%. En ese proceso de transformación, ¿qué representó el mayor desafío: la evolución tecnológica o el cambio de mentalidad de las empresas?

Creo que siempre estamos frente a un proceso de cambio, y la adopción de nuevas tecnologías y tendencias suele ser un proceso difícil. Durante estos años hemos observado lo que sucedía en Europa. Mientras que en el Perú la inversión digital representaba apenas el 0,5%, en algunos mercados europeos, como el Reino Unido, ya tenía un peso importante dentro del mix de medios y rápidamente superó a la televisión. En Estados Unidos también experimentó una evolución mucho más acelerada. En el Perú, en cambio, el proceso ha sido diferente, pues los medios tradicionales todavía tienen un peso muy importante en comparación con otros mercados.

Sin embargo, los medios tradicionales también están transformándose, incorporando nuevos formatos, modelos de comunicación digital e inteligencia artificial. Considero que esta evolución no es exclusiva de los medios nativamente digitales, sino que es un proceso que involucra a toda la industria.

José Manuel Jurado dio las palabras de bienvenida en el evento Advolution 2026. (Foto: César Campos - El Comercio)

- La inteligencia artificial está transformando numerosos sectores, incluida la industria publicitaria. ¿Qué papel considera que tendrá esta tecnología en el futuro de la publicidad y los medios?

Por el momento, considero que su alcance todavía es incierto. No sabemos con precisión hasta dónde llegará, pero, sin duda, estamos ante una nueva revolución que generará cambios importantes. Los medios tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad, al igual que los consumidores. Hoy es difícil anticipar la magnitud de esa transformación, pero estoy convencido de que será un cambio positivo.

- Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los principales aportes del IAB Perú al desarrollo y la profesionalización de la industria digital en el país?

En lo personal, y desde mi experiencia de todos estos años en la industria, el IAB Perú ha sido un referente en educación y en marcar las reglas de juego para la industria digital. Considero que es una institución necesaria para que los medios, anunciantes y empresas podamos organizarnos y trabajar bajo criterios comunes.

También cumple un papel fundamental a través de sus eventos, que permiten compartir conocimientos, difundir buenas prácticas y contribuir a la formación de los distintos actores de la industria. Esto es especialmente importante porque el entorno digital está en constante evolución. El sector que conocimos hace 20 años es muy distinto al actual y, seguramente, el que tendremos dentro de una década será completamente diferente. El IAB tiene precisamente ese rol: acompañar a toda la industria para que podamos comprender, incorporar y adaptarnos lo más rápidamente posible a las nuevas tendencias.

Un encuentro que celebra 20 años de IAB Perú Advolution 2026 tiene un significado especial para IAB Perú, que este año conmemora 20 años de trayectoria como capítulo peruano del Interactive Advertising Bureau. Desde su creación, la asociación ha acompañado la evolución de la publicidad digital en el país, promoviendo la innovación, las buenas prácticas y la colaboración entre anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas y otros actores del ecosistema.

"Uno de los principales desafíos está relacionado con la inteligencia artificial"

Además, conversamos con Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú, quien ha liderado la gestión de la asociación durante una etapa clave de consolidación y crecimiento. En este diálogo, destacó los principales aportes del IAB al desarrollo de la industria publicitaria digital y reflexionó sobre los desafíos que marcarán el futuro del sector.

- El IAB Perú cumple 20 años de trayectoria. ¿Qué balance hace de la evolución de la asociación y de la transformación de la industria de la publicidad digital en el país?

Efectivamente, cumplimos 20 años y hemos sido testigos de todos los cambios que ha experimentado la industria publicitaria a nivel mundial. Desde nuestros inicios, con los primeros banners y páginas web, pasando por la llegada de Internet y de los primeros actores de las redes sociales al país, hasta la actualidad, marcada por la inteligencia artificial, hemos vivido una evolución constante. Además, la inversión publicitaria digital ha registrado un crecimiento exponencial durante estas dos décadas.

Beatriz Hernández Vega, directora ejecutiva de IAB Perú. (Foto: César Campos - El Comercio)

- En un entorno digital cada vez más complejo y cambiante, ¿qué valor aporta el IAB Perú a las empresas para ayudarlas a tomar mejores decisiones?

La educación y el apoyo al nuevo talento son los principales pilares del IAB Perú. Considero que ahí radica nuestro valor como una institución indispensable para las empresas. En el IAB pueden encontrar información sobre temas regulatorios, así como guías y herramientas que les permiten desenvolverse mejor en el ecosistema de la publicidad digital. Además, buscamos contribuir al desarrollo del talento que ya forma parte de sus organizaciones.

- ¿Cuáles serán los principales desafíos del IAB Perú en los próximos años y hacia dónde estarán orientados sus esfuerzos?

Uno de los principales desafíos está claramente relacionado con la inteligencia artificial y su integración en nuestro negocio. Siempre digo que estamos viviendo una especie de déjà vu, porque cuando comenzamos en Estados Unidos, hace 30 años, y en el Perú, hace 20, nuestro objetivo como asociación era impulsar el conocimiento y el crecimiento de la inversión publicitaria en la categoría digital. Hoy nos encontramos ante un escenario similar: tenemos que trabajar para ampliar el conocimiento y promover la integración de la inteligencia artificial en nuestra industria. Considero que ese será uno de nuestros principales retos.

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