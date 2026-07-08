En una noche mágica, que reunió a lo mejor del talento digital de nuestro país, se realizó una nueva edición del IAB MIXX Awards 2026, gala que tuvo como escenario el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito de San Isidro.

El evento contó con la presencia de la Junta Directiva de la asociación, el distinguido jurado, además de importantes invitados del sector que se dieron cita para estos premios que cada año cuentan con mayor acogida.

La conducción estuvo a cargo del reconocido presentador José Manuel Peláez, quien con mucha propiedad dirigió la ceremonia del evento de publicidad más grande del país y que reunió a cientos de personas el último martes.

El auditorio del Colegio de Ingenieron del Perú lució lleno en la gala de los IAB MIXX Awards 2026. (Foto: El Comercio)

Tras una ardua evaluación, los jueces designados para esta edición dieron su veredicto, y a continuación te presentamos a todos los ganadores por categoría de los tan anhelados IAB MIXX Awards 2026.

Lista de ganadores 2026

CAMPAÑAS CREATIVIDAD

Bajo presupuesto

Oro: Predichela

Anunciante: TaDa Delivery

Agencia: Draftline Perú

Plata: Trend Ceo

Anunciante: Falabella Perú

Branded Content

Oro: ¿Me parece o me comí una publicidad?

Anunciante: Banco Falabella

Agencias: Buho TV / KA&O

Plata: Eco Makers: cómo Entel hackeó el feed de la Gen Z en TikTok

Anunciante: Entel Perú

Agencia: McCann Lima

Branding

Oro: Un lanzamiento inesperado

Anunciante: Backus Ab-InBev

Agencias: Leo Lima / Publicis Perú

Plata: Campaña: 136 años: La búsqueda del Cuy Mágico

Anunciante: BCP

Agencia: TBWA Perú / OMD

Crossmedia/Storytelling

Oro: Bloqueo de Emergencia: Seguridad a la vuelta de la esquina

Anunciante: BCP

Agencias: Circus Grey / OMD

Plata: La Gran Mesa: el regreso de Tony Blades para el lanzamiento de Atlantic Póker

Anunciante: Atlantic Casino & Sports

Agencias: Titán / Media Analytics

Por una buena causa

Oro: Hicimos del Alzheimer, una enfermedad inolvidable

Anunciante: APEAD - Asociación Peruana de Alzheimer

Agencia: McCann Lima

Plata: La Violencia que no ves

Anunciante: Plaza Vea

Agencia: Tribeca Media

Plata: Unboxing Wishes

Anunciante: Make-A-Wish

Agencia: Digitas Perú

Social Media

Oro: Full Claro: Te lo explico con Susanas

Anunciante: Claro Perú

Agencia: Havas Media

Plata: Nuestro primer millón en 24 días

Anunciante: BCP

Agencia: 121 Latam

Integración Full Funnel

Oro: De Hermanos Yaipén a Hermanos Yapean

Anunciante: Yape

Agencias: 121 Latam / OMD

Plata: El circo del Cuy Mágico

Anunciante: BCP

Agencias: Circus Grey / OMD / PSV

Retail - Commerce Media

Oro: Joncaleta

Anunciante: TaDa Delivery

Agencia: Draftline Perú

Plata: Predichela

Anunciante: TaDa Delivery

Agencia: Draftline Perú

HERRAMIENTAS EFICIENCIA

USO DE HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL

Ganador: Bloqueo de Emergencia: Seguridad a la vuelta de la esquina

Anunciante: BCP

Agencias: Circus Grey / OMD

USO DE INFLUENCERS / GENERADORES DE CONTENIDO

Ganador: Buscando a IOA: del azar al entretenimiento para conectar con la GenZ

Anunciante: Atlantic Casino & Sports

Agencia: Titán / Media Analytics

USO DE DATA

Ganador: Bloqueo de Emergencia: Seguridad a la vuelta de la esquina

Anunciante: BCP

Agencias: Circus Grey / OMD

USO DE VIDEO COMO HERRAMIENTA DE MARKETING DIGITAL

Ganador: “#LlenaTuClosetConTopDeals, el primer videopodcast de moda retail en Perú”

Anunciante: Oechsle

Agencia: McCann Lima

USO DE ADTECH Y PROGRAMáTICA

Ganador: The Crash Level

Anunciante: Pacífico Seguros

Agencias: TBWA / OMD

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES POR EL ESTADO

Ganador: Turismo In

Institución: Promperú

La edición 2026 de los IAB MIXX Awards coincide con un momento especial para IAB Perú, que este año celebra dos décadas de trayectoria impulsando el desarrollo de la industria de la publicidad y el marketing digital en el país. A lo largo de estos 20 años, la asociación ha promovido la adopción de buenas prácticas, la innovación y la transformación digital entre anunciantes, agencias, medios y empresas del ecosistema.

Cabe precisar que IAB tiene presencia en más de 47 países a nivel mundial y en nuestra región está en países como México, Guatemala, Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

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