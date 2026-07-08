En una noche mágica, que reunió a lo mejor del talento digital de nuestro país, se realizó una nueva edición del IAB MIXX Awards 2026, gala que tuvo como escenario el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito de San Isidro.
En una noche mágica, que reunió a lo mejor del talento digital de nuestro país, se realizó una nueva edición del IAB MIXX Awards 2026, gala que tuvo como escenario el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito de San Isidro.
El evento contó con la presencia de la Junta Directiva de la asociación, el distinguido jurado, además de importantes invitados del sector que se dieron cita para estos premios que cada año cuentan con mayor acogida.
La conducción estuvo a cargo del reconocido presentador José Manuel Peláez, quien con mucha propiedad dirigió la ceremonia del evento de publicidad más grande del país y que reunió a cientos de personas el último martes.
Tras una ardua evaluación, los jueces designados para esta edición dieron su veredicto, y a continuación te presentamos a todos los ganadores por categoría de los tan anhelados IAB MIXX Awards 2026.
Lista de ganadores 2026
CAMPAÑAS CREATIVIDAD
Bajo presupuesto
Oro: Predichela
Anunciante: TaDa Delivery
Agencia: Draftline Perú
Plata: Trend Ceo
Anunciante: Falabella Perú
Branded Content
Oro: ¿Me parece o me comí una publicidad?
Anunciante: Banco Falabella
Agencias: Buho TV / KA&O
Plata: Eco Makers: cómo Entel hackeó el feed de la Gen Z en TikTok
Anunciante: Entel Perú
Agencia: McCann Lima
Branding
Oro: Un lanzamiento inesperado
Anunciante: Backus Ab-InBev
Agencias: Leo Lima / Publicis Perú
Plata: Campaña: 136 años: La búsqueda del Cuy Mágico
Anunciante: BCP
Agencia: TBWA Perú / OMD
Crossmedia/Storytelling
Oro: Bloqueo de Emergencia: Seguridad a la vuelta de la esquina
Anunciante: BCP
Agencias: Circus Grey / OMD
Plata: La Gran Mesa: el regreso de Tony Blades para el lanzamiento de Atlantic Póker
Anunciante: Atlantic Casino & Sports
Agencias: Titán / Media Analytics
Por una buena causa
Oro: Hicimos del Alzheimer, una enfermedad inolvidable
Anunciante: APEAD - Asociación Peruana de Alzheimer
Agencia: McCann Lima
Plata: La Violencia que no ves
Anunciante: Plaza Vea
Agencia: Tribeca Media
Plata: Unboxing Wishes
Anunciante: Make-A-Wish
Agencia: Digitas Perú
Social Media
Oro: Full Claro: Te lo explico con Susanas
Anunciante: Claro Perú
Agencia: Havas Media
Plata: Nuestro primer millón en 24 días
Anunciante: BCP
Agencia: 121 Latam
Integración Full Funnel
Oro: De Hermanos Yaipén a Hermanos Yapean
Anunciante: Yape
Agencias: 121 Latam / OMD
Plata: El circo del Cuy Mágico
Anunciante: BCP
Agencias: Circus Grey / OMD / PSV
Retail - Commerce Media
Oro: Joncaleta
Anunciante: TaDa Delivery
Agencia: Draftline Perú
Plata: Predichela
Anunciante: TaDa Delivery
Agencia: Draftline Perú
HERRAMIENTAS EFICIENCIA
USO DE HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL
Ganador: Bloqueo de Emergencia: Seguridad a la vuelta de la esquina
Anunciante: BCP
Agencias: Circus Grey / OMD
USO DE INFLUENCERS / GENERADORES DE CONTENIDO
Ganador: Buscando a IOA: del azar al entretenimiento para conectar con la GenZ
Anunciante: Atlantic Casino & Sports
Agencia: Titán / Media Analytics
USO DE DATA
Ganador: Bloqueo de Emergencia: Seguridad a la vuelta de la esquina
Anunciante: BCP
Agencias: Circus Grey / OMD
USO DE VIDEO COMO HERRAMIENTA DE MARKETING DIGITAL
Ganador: “#LlenaTuClosetConTopDeals, el primer videopodcast de moda retail en Perú”
Anunciante: Oechsle
Agencia: McCann Lima
USO DE ADTECH Y PROGRAMáTICA
Ganador: The Crash Level
Anunciante: Pacífico Seguros
Agencias: TBWA / OMD
USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES POR EL ESTADO
Ganador: Turismo In
Institución: Promperú
La edición 2026 de los IAB MIXX Awards coincide con un momento especial para IAB Perú, que este año celebra dos décadas de trayectoria impulsando el desarrollo de la industria de la publicidad y el marketing digital en el país. A lo largo de estos 20 años, la asociación ha promovido la adopción de buenas prácticas, la innovación y la transformación digital entre anunciantes, agencias, medios y empresas del ecosistema.
Cabe precisar que IAB tiene presencia en más de 47 países a nivel mundial y en nuestra región está en países como México, Guatemala, Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y Perú.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más