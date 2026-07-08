El auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú fue escenario de una noche de reconocimiento a las mejores campañas, estrategias y proyectos innovadores del sector. (Foto: El Comercio)
El auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú fue escenario de una noche de reconocimiento a las mejores campañas, estrategias y proyectos innovadores del sector. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

En una noche mágica, que reunió a lo mejor del talento digital de nuestro país, se realizó una nueva edición del IAB MIXX Awards 2026, gala que tuvo como escenario el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito de San Isidro.

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