El BCR recomendó a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias y verificar las fuentes oficiales. Foto: GEC.
El BCR recomendó a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias y verificar las fuentes oficiales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) alertó a la ciudadanía sobre la propagación de estafas financieras externas, que circulan en redes sociales, bajo las cuales delincuentes utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCR para realizar fraudes o extraer pagos de las víctimas.

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