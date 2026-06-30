El Banco Central de Reserva (BCR) alertó a la ciudadanía sobre la propagación de estafas financieras externas, que circulan en redes sociales, bajo las cuales delincuentes utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCR para realizar fraudes o extraer pagos de las víctimas.

Al respecto, el BCR identificó tres modalidades principales de engaño:

Videos falsos (Deepfakes): Circulación de videos en redes sociales, creados con Inteligencia Artificial, donde se suplanta la imagen y voz de nuestras autoridades recomendando plataformas de inversión fraudulentas.

Circulación de videos en redes sociales, creados con Inteligencia Artificial, donde se suplanta la imagen y voz de nuestras autoridades recomendando plataformas de inversión fraudulentas. Retención ficticia de fondos: Envío de documentos falsificados con membrete del Banco, argumentando que el dinero de la víctima ha sido “congelado” por el BCRP exigiendo un pago para su supuesta liberación.

Envío de documentos falsificados con membrete del Banco, argumentando que el dinero de la víctima ha sido “congelado” por el BCRP exigiendo un pago para su supuesta liberación. Suplantación de funcionarios: Emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas usando nombres de funcionarios del BCRP para darle legitimidad al esquema de estafa.

El BCR aclaró que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para “liberar” fondos. Nuestra labor está dedicada enteramente a preservar la estabilidad monetaria del país. Si recibe una comunicación, documento o video a nombre del Banco Central ofreciendo estos servicios o pidiendo dinero, es probable que se trate de una estafa.

Además, recomendaron a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias y verificar las fuentes oficiales.

“Recomendamos a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias o de trámites que le exijan pagos de urgencia. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, tómese el tiempo de verificar las fuentes oficiales. Nunca entregue dinero sin antes corroborar la información directamente con la institución”, concluyó el BCR.