China creció un 5 % en 2025, su nivel más bajo en décadas

China anunció el lunes que su economía creció un 5% en 2025, uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas, en un contexto de consumo interno débil y crisis de deuda en el sector inmobiliario.

Las autoridades de la segunda economía mundial habían establecido una meta de crecimiento de “alrededor del 5 %” para 2025, tras una expansión del 5% en 2024.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street termina en rojo una semana marcada por resultados y la Reserva Federal

Analistas señalaron que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones y que oculta las debilidades internas de la economía china.

La economía creció un 4,5% en el cuarto trimestre de 2025, en línea con las expectativas, aunque registró una significativa desaceleración hacia finales de año.

“El impacto de los cambios en el entorno externo se ha profundizado”, admitió Kang Yi, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

“La contradicción interna de una oferta fuerte y una demanda débil es evidente”, agregó en una rueda de prensa, admitiendo que “aún persisten muchos problemas”.

En un intento por estimular el consumo, el gobierno chino ha relajado su política fiscal y está subvencionado la compra de productos para el hogar.

Las políticas y medidas para fomentar el consumo continuarán en 2026, señaló Kang.

“La implementación gradual de políticas para eliminar restricciones irrazonables en el sector del consumo respaldará el crecimiento del consumo”, aseguró.

El comercio minorista, un indicador clave del gasto interno, creció un 0,9% en diciembre, el más bajo desde la pandemia de covid-19 en 2022, según datos de la ONE.

Para el conjunto de 2025, las ventas al por menor desaceleraron a 3,7%, desde el 4% en 2024.

“Resiliencia de las exportaciones”

Según Zichun Huang, una analista de Capital Economics, la caída en las ventas podría reflejar el impacto menguante de los subsidios al consumo.

Sin embargo, las cifras generales posiblemente exageren la fortaleza de la economía, agregó.

Asimismo, la producción industrial creció un 5,2% en diciembre, frente al 5,8% del mismo mes en 2024, indicó la ONE. No obstante, la cifra de diciembre fue ligeramente superior a la de noviembre.

“La actividad de diciembre sugiere que el crecimiento productivo ganó algo de impulso al final del año, pero eso se debió en gran parte a la resiliencia de las exportaciones”, señaló Huang.

“Esperamos que el crecimiento de este año sea al menos ligeramente inferior al de 2025”, anticipó la analista.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace un año y la reactivación de una agresiva guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo agravaron los problemas de Pekín.

El presidente chino, Xi Jinping, y Trump alcanzaron una tregua provisional en una reunión a finales de octubre, acordando una pausa en las medidas más restrictivas, incluyendo elevados aranceles recíprocos.

Los datos oficiales muestran que las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 20 % en 2025, aunque la cifra tuvo poco impacto en la demanda de productos chinos en otros mercados.