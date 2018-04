El congresista Osias Ramírez, del grupo parlamentario Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que propone que los trabajadores puedan emplear los recursos de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) para la adquisición de viviendas.

Según la iniciativa, el trabajador podrá disponer del 80% del total de su CTS e intereses para el pago de la cuota inicial de una vivienda o la adquisición de un terreno.

También podrá usar dicho monto para la amortizar créditos que se hayan generado por la construcción, remodelación o aquisición de un inmueble.

Además, el citado proyecto plantea que la disposición de los recursos de la CTS estaría vigente solo hasta el 31 de diciembre del 2020.

Ramírez señaló a Gestión que el proyecto de ley se origina por tres factores: la necesidad de la población de adquirir una vivienda; los elevados costos de los inmuebles; y los excesivos intereses bancarios.

REACCIONES

El ministro de Vivienda, Javier Piqué del Pozo, se mostró a favor de la propuesta y consideró que ayudará a la reactivación de la economía.

"La CTS es un derecho de los trabajadores y si se puede usar para mejorar la inversión y que la economía se mueva, me parece que es bueno. Imagino que lo revisarán con detalle y todo aquello que contribuya a reactivar la economía es bueno", sostuvo.

Como se conoce, la CTS actúa como un mecanismo de seguro desempleo para los trabajadores. Piqué del Pozo desestimó que el proyecto desnaturilizaría el objetivo de dicho beneficio debido a que se mantiene el ahorro.

"Si yo tengo esta especie de ahorro y me va a servir para una inversión, sigue siendo mi ahorro en infraestructura, en vivienda. Me parece que es el mismo uso, no veo distorsión en ese caso", refirió el ministro.

Una opinión contraria tuvo Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos (Asbanc). Para él, la propuesta de Ramírez desnaturaliza el objetivo de la CTS y el trabajador quedaría desprotegido si queda desempleado.

"El tema de usar la CTS para una hipoteca desvirtúa y desnaturaliza la función o el fin de la CTS, que es justamente un seguro de desempleo cuando uno pierde el trabajo y que le permita ese dinero tener cuatro o seis meses de ingresos para poder atender sus necesidades básicas", declaró a RRP.