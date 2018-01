Telecomunicaciones: Más jugadores y más de un reto para 2018

El 2017 ha sido un año positivo para el sector telecomunicaciones en general, pero ha dejado más de un reto en el tintero para este nuevo año.

Uno de los puntos más destacados ha sido la mayor competencia en telefonía móvil, tanto a nivel de tarifas como de servicios. Las consolidadas Movistar y Claro han tenido en Bitel y Entel a dos férreas competidoras que cada año se van posicionando entre los usuarios.

Y no son las únicas. Pese al fracaso de Virgin Mobile, otras tres operadoras móviles virtuales (OMV) han anunciado su ingreso al mercado en el 2018. Muy aparte de Incacel Móvil (con la marca Inkacel), que adquirió los activos y contratos de red de la fenecida operación de Virgin en el Perú.

(Foto: Hugo Pérez) La propuesta de valor de Inkacel serán las micro recargas desde S/1, afirmó el gerente general de la compañía, Aitor Arteta. (Foto: Hugo Pérez)

Para Carlos Huamán, director de DN Consultores, va a ser el momento de las OMV, que al ser cuatro (con el próximo ingreso de Dolphin, Famagusta y Cuymobile) podrán ejercer mayor presión para sus principales demandas como la eliminación de los costos de la identificación biométrica y tarifas de interconexión.

Precisamente, al respecto, Osiptel presentó una propuesta para la reducción de los cargos de interconexión por terminación de llamada en otro operador. Una medida que alentará la llegada de más OMV y, por ende, la competencia, comenta el especialista.

“Más de la mitad del gasto de las personas en móviles es por datos, no voz. No obstante, al que le compras el paquete de voz también le compras los datos”, explica.

De acuerdo a Osiptel, el proyecto entrará en vigencia a inicios del 2018 y con ello este costo se reduciría hasta en un 60% frente a los actuales.

INTERNET Y RED DORSAL

La competencia también podrá acentuarse en el mercado de Internet residencial. El ingreso de Win (de Optical Networks) ha sido una clara señal que nos dejó el 2017.

12,7% creció el sector de telecomunicaciones, según INEI. Por el incremento del servicio de Internet, TV paga, transmisión de datos, entre otros temas.

Win, que ofrece Internet de fibra óptica, empezará a alentar la expansión de la oferta de Internet en el hogar, lo que repercutirá en mayor velocidad y mejores tarifas. José Olivera, gerente general de Win, ha proyectado que en un par de años se pagará la tercera parte de lo que hoy se paga por Internet en casa. Un mercado que ha estado rezagado.

En línea con ello, a mitad del 2017 se cumplió el primer año de funcionamiento de la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO). Esta red, que permite llevar conectividad a 180 ciudades de provincias, ha dejado algunos sinsabores que han generado una revisión sobre su viabilidad (con el modelo actual) y críticas por parte de algunos operadores privados en las ciudades principales.

De acuerdo a Huamán, uno de sus principales problemas es que la foto del 2012 (cuando se lanzó el modelo de la red dorsal) no tiene nada que ver con el mercado de hoy en día. Por lo que existen zonas competitivas, donde el Estado subsidia la conectividad, pero esta ha llegado tiempo atrás, y otras no competitivas a las que aun no llega. “El Estado podría utilizar ese dinero hacia las zonas del país donde realmente no existe conectividad, ya que el fin es que sea universal”, sostiene.

A ello, aunamos los retrasos que se han presentado en las redes regionales y la revisión de las tarifas de la red dorsal y redes regionales, para que realmente sean atractivas. Sin duda, retos que quedan para este año.

Todo ello enmarcado en dos nombramientos importantes que se dieron en el 2017. Rafael Muente, quien asumió la gerencia general de Osiptel hace medio año, y el reciente nombramiento de Mariella Paredes como viceministra de Comunicaciones. “Ambos aportarán un nuevo dinamismo al sector”, asegura Huamán.

