Este martes, el dólar cerró en S/3,394 de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante la jornada cambiaria, el tipo de cambio llegó a oscilar entre S/3,38 y S/3,40.

A su vez, en el mercado local, el indicador MSCI nuam Peru General bajó de 54.198,18 puntos del lunes a 54.015,53 puntos este martes y el MSCI nuam Peru Select Capped 15% pasó de 1.398,51 puntos a 1.383,78 puntos.

Efecto

Marco Contreras, jefe de análisis de Kallpa SAB, comentó que el mercado viene interiorizando los resultados electorales parciales, a la espera de conocerse los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

En esa línea, Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de Sura Investments, sostuvo que el mercado se mantiene en cautela en el contexto del conteo de votos.

“Si bien ya hay un liderazgo claro en el primer lugar, el segundo puesto aún se mantiene en disputa entre varios candidatos, lo que genera cautela en los mercados”, sostuvo.

Contreras mencionó que hay indicadores como el ISH MSCU Peru and global ETF (EPU) donde se ha reflejado una caída este martes. De acuerdo a Baptista, hubo una ligera corrección de aproximadamente 0,5% en este indicador.

A su vez, Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, mencionó que a nivel internacional hubo causas favorables, pero que en el tipo de cambio tuvo un mayor peso la coyuntura local.

“El dólar medido por el índice DXY ha retrocedido, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron y el precio del petróleo bajó. Este escenario debería haber impulsado a que nuestra moneda se fortalezca”, explicó.

José Silva, asociado senior de Estrategia de Inteligo, añadió que este ligero crecimiento en el tipo de cambio se explica por el temor que puede haber de que avance a segunda vuelta un candidato con ideas diferentes a las del libre mercado.

Expectativas

Baptista comentó que el comportamiento del dólar para los siguientes días dependerá de los resultados finales de la primera vuelta. A medida en que se reduzca la incertidumbre, habrían movimientos más claros en el mercado, agregó.

Los especialistas apuntan que puede generarse un impacto mayor de -avanzar un candidato antisistema a la segunda vuelta-, en el tipo de cambio y en la bolsa de valores.

Contreras apuntó que, como en otros periodos electorales, el mercado se “corrige un poco” cuando un candidato anti mercado avanza a la segunda vuelta, mientras que los movimientos cambiarios dependerán del flujo de las encuestas.

Por su parte, Falen agregó que el panorama frente al 2021 es distinto a nivel cambiario, debido a que el sol se había apreciado frente al dólar previo al periodo electoral, por la debilidad del dólar a nivel internacional, el nivel del precio de los ‘commodities’, el diferencial de tasas de interés en el Perú frente a la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otros.

A su vez, Silva y Baptista indicaron que también hay un contexto internacional distinto al 2021, por la presencia de un sistema bicameral donde hay un Senado que puede servir como un contrapeso al gobierno y moderar la reacción del mercado.