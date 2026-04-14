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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Andina)
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Por Christian Silva

Este martes, el dólar cerró en S/3,394 de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante la jornada cambiaria, el tipo de cambio llegó a oscilar entre S/3,38 y S/3,40.