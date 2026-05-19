De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este martes 19 de mayo es de S/3,4255 con un alza de 0,10% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 18 de mayo?

El tipo de cambio cerró en S/3,4230 con un inicio de S/3,42, promedio de S/3,4332, mínimo de S/3,4200 y máximo de S/3,4410, según el Banco Central de Reserva (BCR).

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Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada inició al alza por corto tiempo, luego de una hora de iniciado el mercado aproximadamente, el flujo de oferta fue mayor lo que hizo que el tipo de cambio retroceda.

Además, se negociaron US$324 millones en el mercado spot interbancario, 9% menos del flujo visto el viernes (US$354 millones). Asimismo, hubo vencimiento de swap cambiario compra por S/300 millones que no fueron renovados.