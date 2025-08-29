La bolsa española cae 0,28% tras el descenso de los bancos

La bolsa española bajaba 0,28% después de la apertura de este viernes presionada por el descenso de la banca, según datos del mercado.

A las 9.15 horas, el índice principal del parqué nacional, el Ibex 35, perdía 42,7 puntos, 0,28%, hasta 15.0028,7 enteros. Las ganancias anuales se reducen al 29,61%.

En Europa, mientras el euro se depreciaba 0,13% y se negociaba a 1,1668 dólares, Milán y Londres bajaban 0,07% cada una y París 0,01%, en tanto que Fráncfort avanzaba 0,03%.

La bolsa española profundizaba en la caída de la apertura y se encaminaba hacia 15.000 puntos afectada por el descenso de los bancos (0,4% de media), de la mayoría de los grandes valores y de los futuros estadounidenses, que cedían 0,2% a esta hora.

En Wall Street se registraron ganancias el jueves, que fueron del 0,16% para el índice Dow Jones de Industriales, en tanto que el S&P 500 subió 0,32% y el Nasdaq Composite el 0,53%.

En Asia, Tokio bajó 0,26% % después de caer dos décimas la tasa de paro, hasta 2,3% en julio y 1,6% la producción industrial, mientras que Seúl cedió 0,32%. Shanghái ganó 0,37% y Hong Kong aumentaba casi 1% a esta hora.

El mercado estará pendiente de los datos del IPC adelantado de agosto en varios países europeos, así como de la inflación vinculada al consumo personal (PCE) de julio y a la confianza de los consumidores, según la universidad de Michigan, de este mes en Estados Unidos.

De los grandes valores destacaban las pérdidas del 0,67% de Banco Santander (la cuarta mayor del Ibex), en tanto que Iberdrola perdía 0,56% (quinta empresa más bajista de ese índice), mientras que BBVA perdía 0,19%, Inditex 0,16% y Telefónica 0,15%. Solo subía Repsol 0,18%.

Bankinter encabeza las bajadas del Ibex (-0,78 %); Solaria perdía 0,77% e IAG 0,67%. Indra lideraba las subidas de ese índice al ganar 0,81%; Acerinox avanzaba 0,46%, Grifols 0,45%, Rovi 0,26% y Merlín Properties 0,23%.

El barril de petróleo Brent perdía 0,83% y se negociaba a 68,05 dólares. La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía casi una centésima y se situaba en 3,298%. La prima de riesgo con Alemania estaba en 60 puntos básicos.

La onza troy de oro se depreciaba 0,19%, hasta 3.410,5 dólares. El bitcóin bajaba 0,8% y se negociaba a 110.820 dólares.