Tambo+: Los supermercados son sus verdaderos competidores

Con apenas tres años de operaciones y cerca de 200 locales, Tambo+ ha marcado la pauta de las tiendas de conveniencia en el Perú, en donde existen cerca de 400 mil bodegas. Su meteórico crecimiento, es similar al de la cadena de tiendas Oxxo que tiene más de 30 años de experiencia en México.

Ver a Oxxo, entonces, permite preveer los retos y el futuro de Tambo+ en el país. Christopher Mejía, director de Iniciativas del Centro de Transporte y Logística (CTL) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), da mayores luces sobre el tema. El experto rechaza tajantemente que formatos como Tambo+ amenacen la sobrevivencia de las bodegas tradicionales peruanas, pues la primera se enfoca en la clase media alta y alta, con un público bastante limitado.

¿Por qué señala que las bodegas no desaparecerán ante la consolidación de Tambo+?

Lo que creo que va a haber es una desestabilización. Algunas bodegas van a estar entre que sobreviven y no lo hacen. Pero como la mayor parte de la población se concentra en la base de la pirámide -que son las poblaciones con poco efectivo que reciben pagos a diario y tienen que compran pocas cantidades para poder vivir-, las bodegas han llegado para quedarse. Al final, aunque aparezcan tiendas de Oxxo o Tambo+, lo que va a suceder es que así como desaparece una tienda, va a aparecer otra.

Entonces, ¿quiénes son los verdaderos competidores de formatos como Tambo?

Los principales formatos afectados van a ser formatos similares como los supermercados, que llegan a clases media y alta. De acuerdo a estudios de México, los formatos de Tambo+ llegan a la misma cantidad de personas que un supermercado. Por ejemplo, si cubren 3.000 o 3.500 personas ya sea supermercado o tienda de conveniencia, cuando comparas los tamaños de una con la otra estás pagando costos fijos mucho más altos en el caso de supermercados.

¿Cuál fue la estrategia que usó Oxxo en Mexico?

Oxxo, que es el formato de Tambo en México, inició en Monterrey la segunda ciudad más grande, empezaron a abrir más tiendas y poco a poco se expandieron. Apuestan a una clase media alta, luego se posicionan en una clase alta en las principales ciudades. Una vez que logran un reconocimiento de marca de parte las personas empiezan a generar un mejor portafolio de productos que se adapte mejor a los clientes que atienden. Tan pronto se consolidan en las grandes ciudades, crecen un poco más y se expanden en ciudades intermedias.

Apuestan por estar cerca de ti para darte mayor conveniencia que un supermercado. Hacen una selección de productos pequeños que satisfacen las necesidades básicas y no dependen de una superficie tan grande como los supermercados, a los que les termina costando bastante dinero.

¿Y cómo ha impactado a las bodegas allá?

Las bodegas han crecido en México entre 12 y 13% en los últimos cuatro años; mientras que las tiendas de conveniencia, como 7/11 y Oxxo, se han estabilizado y han crecido en 13%. Existe el mito de que por cada Oxxo se mueren cinco tiendas. Pero eso es un mito, nadie lo ha demostrado. El formato de las tiendas llegó para quedarse, de lo contrario tendría que eliminarse toda la pobreza para poder tener acceso a este tipo de formatos que requieren más inversión

¿Cuán similar es el fenómeno de Oxxo en México con Tambo en Perú?

Es exactamente el mismo. La estrategia de Oxxo ha sido ubicarse en algunos de esos distritos, pero en las calles principales. Apuestan a que pase mucha población por ahí, la llamada población flotante, que pasen por ahí, compren algo y se lo lleven

¿Qué hay detrás de la lógica de concentrar tiendas en algunos distritos?

En zonas más densamente pobladas y con mayor dinero, como San Isidro y Miraflores, seguramente encontrará tiendas de Tambo más seguido, porque la gente puede pasar rápidamente por ellos y cumple con darte productos grab and go. Por ejemplo, en la avenida Salaverry hay varias universidades y alto flujo de vehículos. En cambio, pensemos en un Tambo en Pamplona Alta. No hay posibilidad de que la gente compre ahí, pues la accesibilidad es muy limitada. Ahí, su retailer favorito es el que le queda más cerca. Las personas (70%) prefieren caminar no más de siete cuadras para encontrar un establecimiento. Solo 30% esta dispuesta a caminar más para encontrarlos.

En el Perú, Tambo ya no solo ofrece productos básicos, sino platos de comida envasados para un almuerzo, ¿podría afectar a los menús o restaurantes?

Yo creo que sí. Eso provocó Oxxo en México. Hizo que las personas que trabajan en oficina tuvieran acceso a este tipo de comidas que se puede adquirir más rápidamente, mientras que un menú te puedes tardar. Ahora, los restaurantes o menús se verán un poco afectados, pero la gente al final de cuentas se aburre de estar siempre comprando comida rápida, eso pasó en México. La gente va unas dos veces por semana y el resto de días prefieren irse a un menú. Al inicio puede llamar la atención, mucha gente los va a probar, pero de 10 clientes de veinte clientes que entraron a las tiendas, al final solo dos se quedan comprando esos platos, por el precio y porque andan corriendo de tiempo.

¿Qué formato que podría atemorizar a tiendas como Tambo en el Perú?

Yo diría que los hard discount (tiendas de descuento) puede ser más peligroso para el mercado de las tiendas de conveniencia y supermercados; aún no me queda claro qué pasaría con las bodegas. Este formato colombiano -como D1, y Justo & Bueno- es muy austero donde apuestan a los costos muy bajos con ofertas baratas. No hay estantes para los productos, todo está en el piso, no hay música, tú tienes que llevar tu propia bolsa. Tú te sirves a ti mismo y ellos recortan todos los costos posibles.

¿Cuán posible sería la entrada de los hard discount al Perú?

Entran en épocas de crisis económica. Si se estancara la economía en el Perú, sería la oportunidad perfecta para que un hard discount entre. Me parece que algunos de ellos están intentando expandirse dentro de Sudamérica. Ellos sí podrían poner a temblar al canal moderno.

