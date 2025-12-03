Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, miércoles 3 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: el proyecto más elaborado comenzará a tomar forma. Todo se resolverá. Amor: su encanto atraerá por irresistible a bellas personas que crucen su camino.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente alterará la rutina y su entorno cometerá un error tras otro. Amor: su pareja tendrá actitudes quejosas y le obligará a extremar su paciente virtud.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un importante plazo se prolonga demasiado y tendrá que aplicar nuevas ideas. Amor: aparecerá quien en los momentos duros, le hace bajar a tierra con ternura.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: se entusiasmará por el ingreso de un colega al proyecto por su gran experiencia. Amor: una invitación esperada le alterará y le hará cometer graciosas torpezas.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: sus habilidades técnicas surgirán para resolver un asunto delicado y tendrá éxito. Amor: alguien parecerá indiferente a su encanto pero pronto se acercará.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos legales y dar fluidez a nuevos proyectos. Amor: alguna discusión le hará creer que la pareja está mal pero será la madurez.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un colega actuará como entrometido y querrá opinar en su proyecto. Amor: iniciará una relación con la persona más inesperada y le sorprenderá la afinidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a dar señales de mejora. Meta lograda. Amor: hallará la solución a los problemas de la pareja y hacer las paces será posible.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con su natural optimismo resolverá un delicado problema y avanzará. Amor: su pareja sentirá que actúa con gran seguridad. Se verá bien y le admiran.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá tropiezos con el proyecto pero quedará bien posicionado. Amor: acciones de entrometidos no lograrán dañar la solidez de la pareja, la fortalecerán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su obstinación será una traba al avance pero pronto verá las cosas tal como son. Amor: un romance atraviesa todas las barreras y alcanza su corazón en cálido momento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se sumarán nuevos problemas a otros viejos pero los resolverá con audacia. Amor: mostrará sorpresivo ímpetu para relacionarse con una persona y todo saldrá bien.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN RESOLVER NECESIDADES DE LOS QUE AMA PERO SIN QUE SE NOTE.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC