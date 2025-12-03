Horóscopo de HOY, miércoles 3 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: el proyecto más elaborado comenzará a tomar forma. Todo se resolverá. Amor: su encanto atraerá por irresistible a bellas personas que crucen su camino.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente alterará la rutina y su entorno cometerá un error tras otro. Amor: su pareja tendrá actitudes quejosas y le obligará a extremar su paciente virtud.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un importante plazo se prolonga demasiado y tendrá que aplicar nuevas ideas. Amor: aparecerá quien en los momentos duros, le hace bajar a tierra con ternura.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: se entusiasmará por el ingreso de un colega al proyecto por su gran experiencia. Amor: una invitación esperada le alterará y le hará cometer graciosas torpezas.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: sus habilidades técnicas surgirán para resolver un asunto delicado y tendrá éxito. Amor: alguien parecerá indiferente a su encanto pero pronto se acercará.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos legales y dar fluidez a nuevos proyectos. Amor: alguna discusión le hará creer que la pareja está mal pero será la madurez.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un colega actuará como entrometido y querrá opinar en su proyecto. Amor: iniciará una relación con la persona más inesperada y le sorprenderá la afinidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a dar señales de mejora. Meta lograda. Amor: hallará la solución a los problemas de la pareja y hacer las paces será posible.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con su natural optimismo resolverá un delicado problema y avanzará. Amor: su pareja sentirá que actúa con gran seguridad. Se verá bien y le admiran.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá tropiezos con el proyecto pero quedará bien posicionado. Amor: acciones de entrometidos no lograrán dañar la solidez de la pareja, la fortalecerán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su obstinación será una traba al avance pero pronto verá las cosas tal como son. Amor: un romance atraviesa todas las barreras y alcanza su corazón en cálido momento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se sumarán nuevos problemas a otros viejos pero los resolverá con audacia. Amor: mostrará sorpresivo ímpetu para relacionarse con una persona y todo saldrá bien.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN RESOLVER NECESIDADES DE LOS QUE AMA PERO SIN QUE SE NOTE.