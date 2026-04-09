Horóscopo de HOY, jueves 9 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará compromisos difíciles de cumplir, pero hará un esfuerzo inteligente. Amor: le pedirán algo que no querrá dar, pero si lo piensa mejor, entenderá a su pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: atención, se acercarán personas que acostumbran abusar de la confianza. Amor: una discusión alterará su apacible mundo pero revertirá las cosas con afecto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: verá señales del inicio de un nuevo ciclo y tendrá certeza de estar preparado. Amor: momento propicio para resolver conflictos que ponen en riesgo la armonía.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: transitará las actividades con reclamos y demoras pero los superará. Amor: su pareja le convencerá de que la vida social será buena para consolidar de la relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la estrategia elegida permitirá que su tarea, negocio o proyecto sean más exitosos. Amor: surgirán actitudes caprichosas que no ayudan en nada y hacen crecer el conflicto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: retomará proyectos que otros arruinaron y los convierte en éxito. Amor: logrará una mejor comunicación y la calidez aumenta. Este momento será inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su buen gusto y habilidad intuitiva serán elogiadas; iniciará nueva actividad. Amor: habrá desacuerdos en la pareja, pero será buena oportunidad para dialogar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá argumentos convincentes y logrará mejorar un proyecto. Amor: tal vez un regalo y una cita sorpresiva sea lo que necesita la relación para crecer.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para administrar el tiempo y renovar actividades. Amor: la persona que le atrae se sumará a su entorno y tendrá una buena oportunidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: descubrirá que algunos colegas se ocupan de temas irrelevantes. Amor: un entredicho familiar revelará que la pareja tiene un curioso desacuerdo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se adelantará a hacer conocer un negocio o proyecto y será elogiado. Amor: en encuentro fortuito nacerá el deseo de relacionarse con esa persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición le conducirá hacia una actividad exitosa y los beneficios fluirán. Amor: hallará que dos personas agradables se esfuerzan en atraer su atención.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DINÁMICA Y DE BUEN HUMOR. SIEMPRE LE BUSCAN PARA QUE LIDERE A LOS DEMÁS.