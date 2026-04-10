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Horóscopo de HOY, viernes 10 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: logrará mejores resultados con colegas dispuestos a aportar ideas y cooperar. Amor: una persona de su entorno se sentirá atraída por su fuerte encanto; posible romance.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para resolver asuntos que complican negocios o proyectos. Amor: disfrutará de un agasajo en una cita romántica y una nueva relación surgirá.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: plena eficacia en relaciones públicas e intuición aplicada; éxito resonante. Amor: posibles altibajos o conflicto; llega el momento de dialogar y equilibrar las cosas.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y el horizonte se poblará de mejores oportunidades. Amor: una expareja aparecerá sin aviso y mostrará una afinidad que le impactará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: cierto asunto trabará alguna actividad, pero será cuestión de bajar los gastos. Amor: el brillo de su encanto personal atraerá la atención de una persona especial.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un pedido de colaboración descubrirá que muchos temas no están bien. Amor: cierto personaje querrá acercarse pero estará alerta para actuar con firmeza.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: entrará en una etapa en las que las señales de prosperidad serán nítidas. Amor: su pareja insistirá con un tema que no ayudan a la relación pero escuchará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una respuesta poco meditada podría hacer que un proyecto naufrague. Amor: disfrutará como nunca antes de calidez y dulces momentos en la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y los próximos pasos estarán claros. Amor: no será buena idea ocultar el disgusto con actitudes graciosas, al final se enojará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: creará un proyecto que acelera los métodos y aumenta beneficios. Amor: faltará a una promesa muy esperada en la pareja pero lo compensará muy bien.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: valores financieros de vieja data resolverán alguna restricción monetaria. Amor: la actitud de gente entrometida conmoverá a la pareja pero no la vencerá.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: faltará solo un pequeño esfuerzo extra para alcanzar ciertas metas. Amor: sentirá que necesita un cambio de aspecto o de imagen y su pareja estará complacida.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA Y A LA VEZ MUY SENSIBLE. LE DECEPCIONA CHOCAR CONTRA LA REALIDAD.
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