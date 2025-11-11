En Perú, Cenco La Molina registró un aumento de sus ventas de 5,8% a/a (en CLP) durante el tercer trimestre del 2025. De acuerdo con la compañía, este crecimiento refleja resiliencia a pesar del entorno competitivo y la ejecución de proyectos.

Además, Cenco La Molina culminó la construcción de su segunda etapa y se encuentra en proceso de habilitación de locales.

En la región, Cenco Malls también registró procesos significativos. En Colombia, se realizó la apertura del proyecto de remodelación y ampliación de Cenco Limonar, habilitándose los primeros 11.000 m², con la incorporación de más de 120 marcas, nuevas experiencias gastronómicas y la inauguración de un nuevo supermercado Jumbo.

En Santiago (Chile), Cenco Costanera finalizó las obras de ampliación de su polo gastronómico, aumentando su espacio en 2.700 m² de superficie arrendable adicionales que reunirá una propuesta diversa y de alto estándar. En paralelo, se completó la construcción de Auto City en Cenco Florida y Cenco Costanera, los cuales consideran 6.300 m² y 4.600 m² respectivamente, preparándose para la fase de habilitación de locatarios.

En el terreno colindante a Cenco Florida, se inició el proceso regulatorio para un proyecto habitacional multifamily, proyecto que aportará diversificación al portafolio de Cenco Malls. Por su parte, Cenco Alto Las Condes avanzó en la reconversión del espacio anteriormente ocupado por una tienda por departamento, con un plan de transformación por niveles que incorporará nuevos usos complementarios y potenciará la experiencia integral del centro comercial.

En cuanto a los ingresos consolidados, Cenco Malls reportó US$96.2 millones, lo que representa un crecimiento de 7,5% interanual. Este desempeño se apalancó en la expansión de 3,4% del GLA, la incorporación de nuevos locatarios en Cenco Costanera, Cenco Portal La Dehesa y Cenco Florida, así como en el crecimiento del negocio de oficinas, con más de 20.000 m² colocados en los últimos 12 meses.

La utilidad neta alcanzó US$104.5 millones, lo que equivale a un alza de 55,9% frente al mismo periodo del 2024. Este resultado refleja una mejor gestión operacional, la revalorización de propiedades de inversión y una menor carga no operacional e impositiva, reafirmando la solidez financiera de la Compañía.

Por su parte, el Ebitda Ajustado creció +2,4% a/a, llegando a US$85.9 millones, a pesar del efecto extraordinario registrado en el tercer trimestre de 2024. Excluyendo dicho factor, el crecimiento habría alcanzado aproximadamente 7,4%, en línea con el aumento de los ingresos.

“Con el cliente al centro, y mejorando la experiencia, cerramos un trimestre que trajo nuevas aperturas, proyectos y lo más importante, que reflejó la esencia de Cenco Malls. Ahora nos encaminamos con compromiso al cierre del año, con avances concretos y apuntando a los nuevos desafíos”, comentó el gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio.

Durante el trimestre, las visitas a los centros comerciales de Cenco Malls llegaron a 34 millones. En paralelo, la tasa de ocupación cerró en un sólido 97,8%, mientras que las ventas de locatarios subieron 3,7%, alcanzando US$1.221.9 millones.