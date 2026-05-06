Resumen

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(Foto: Cenco Malls)
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Por Redacción EC

Cenco Malls registró utilidades por CLP 93.279 millones (US$105,4 millones) durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 54,3% frente al mismo periodo del año anterior.

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