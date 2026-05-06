Cenco Malls registró utilidades por CLP 93.279 millones (US$105,4 millones) durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 54,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Según informó la compañía, el resultado estuvo impulsado principalmente por una mejora en la valorización de sus activos, un mejor desempeño operacional y una evolución favorable del resultado no operacional del trimestre.

En paralelo, los ingresos alcanzaron los CLP 94.592 millones (US$106,8 millones), un avance de 4,8% interanual, mientras que el Ebitda llegó a CLP 84.367 millones (US$95,3 millones), creciendo 3,7% respecto al primer trimestre de 2025.

La empresa explicó que el crecimiento de los ingresos respondió principalmente a la colocación de nueva superficie arrendable en Chile, Perú y Colombia, además del avance en la comercialización de oficinas.

(Foto: Cenco Malls)

Más visitas y alta ocupación

Durante el trimestre, la Superficie Bruta Arrendable (GLA) de la compañía aumentó 5,9%, equivalente a más de 80.000 metros cuadrados adicionales.

Asimismo, la tasa de ocupación de sus centros comerciales llegó al 97%, mientras que las visitas consolidadas crecieron 5,1%, superando los 34,8 millones de personas entre enero y marzo.

El gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, señaló que los resultados reflejan la resiliencia del negocio pese al contexto internacional.

“En un entorno global desafiante, nuestro negocio de centros comerciales mostró resiliencia, con crecimiento en visitas en los tres países donde operamos”, afirmó.

Expansión en Chile, Colombia y Perú

Entre los principales hitos del trimestre destacó la inauguración de QINTO en Cenco Costanera, un nuevo espacio gastronómico de más de 30.000 m² y más de 80 propuestas culinarias, que la empresa calificó como el universo gastronómico más grande de Latinoamérica.

En Chile también continuaron las aperturas del polo gastronómico Mirador Florida, ubicado en Cenco Florida, que contempla nueve locales en más de 3.600 m².

En Colombia, la compañía avanzó en el acuerdo para adquirir el 51% de Plaza Central, un centro comercial de 76.000 m², operación que aún debe cumplir condiciones regulatorias antes de concretarse.

Mientras tanto, en Perú continuó la comercialización de Cenco La Molina, donde ya operan más de 80 locales y se acumulan más de 12.000 m² de GLA ocupado respecto al mismo periodo del año pasado.