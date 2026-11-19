Grupo Yrsa, dueño de la cadena Boticas Perú y de Chicharrones Kio compraron Pastipan, ingresando de esta manera al negocio de la panadería y pastelería. La operación, confirmada a Gestión por el comprador y el vendedor, marca además la salida de un fondo de capital privado que tenía a la empresa en su lista de desinversiones pendientes.

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Según indicó Gestión, tanto Adrián Yrribarren, presidente del directorio de Boticas Perú y cabeza de Grupo Yrsa, como Macrocapitales, gestora del Grupo Macro (Macroconsult), confirmaron el cierre de la transacción.

La operación comprendió el 100% de las acciones de Pastipan, empresa peruana dedicada a la panificación, pastelería, repostería y elaboración de pastas.

Asimismo, el estudio Hundskopf & García Nores Abogados asesoró a Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado y a los accionistas minoritarios, mientras que Misti Capital actuó como asesor financiero de los vendedores.

Cabe precisar que el monto de la operación no fue revelado, ni tampoco otros términos financieros del acuerdo. Pastipan inició actividades en el 2000 y hoy opera una red de 17 locales, a la que suma una tienda online y la venta a través de plataformas de delivery. Sus tiendas se encuentran en distritos como Santiago de Surco, San Borja, San Luis, La Molina y San Miguel.

El vendedor es el fondo Fortaleza I, gestionado por Macrocapitales parte del Grupo Macro (Macroconsult y Macroinvest), que confirmó a Gestión su salida de la empresa. Se trata de un vehículo de US$50 millones que llegó a tener siete empresas en su portafolio y que ya había culminado su periodo de inversión.

Por su parte, el comprador, Grupo Yrsa, con Pastipan, suma el rubro de panadería a su portafolio. Su principal negocio es Boticas Perú, ubicada como la tercera cadena de farmacias del país, detrás de Inkafarma y Mifarma, que en septiembre de 2026 operaba 361 locales.

Para el cierre del año, la cadena proyecta pasar los 370 locales y sostiene su objetivo de 500 en 2027, con la mayoría de aperturas en provincias. En el rubro de restaurantes, el grupo opera Chicharrones Kio, cadena que facturó cerca de S/ 25 millones en 2025, un 50% por encima del año previo, y este 2026 alista su ingreso a supermercados.