La Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, reúne en Lima a representantes de empresas, autoridades y especialistas nacionales e internacionales para abordar los desafíos de inversión, modernización y seguridad del suministro eléctrico. Foto: Minem.
La Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, reúne en Lima a representantes de empresas, autoridades y especialistas nacionales e internacionales para abordar los desafíos de inversión, modernización y seguridad del suministro eléctrico. Foto: Minem.
Por Redacción EC

El Gobierno peruano prepara el relanzamiento de un paquete de licitaciones para promover nuevas inversiones privadas en centrales hidroeléctricas, como parte de su estrategia para diversificar la matriz energética y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico ante el crecimiento de las energías renovables.

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