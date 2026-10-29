El Gobierno peruano prepara el relanzamiento de un paquete de licitaciones para promover nuevas inversiones privadas en centrales hidroeléctricas, como parte de su estrategia para diversificar la matriz energética y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico ante el crecimiento de las energías renovables.

El anuncio lo dio Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, durante su participación en la inauguración de la Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, que se desarrolla del 28 al 30 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explicó que el incremento de la generación solar y eólica debe acompañarse de inversiones en tecnologías que permitan mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional. “Vamos a relanzar nuevamente un paquete de licitaciones para poder atraer nuevamente inversión en hidroeléctricas”, afirmó Shinno.

El ministro precisó que uno de los mecanismos que se evalúan para incentivar estas inversiones contempla garantizar tarifas durante períodos de 10, 15 o 20 años, bajo condiciones que deberán analizarse conjuntamente con ProInversión. Esta alternativa busca brindar mayor predictibilidad a los inversionistas, considerando que los proyectos hidroeléctricos requieren largos períodos de construcción y pueden tardar entre siete y ocho años en entrar en operación.

La Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE 2026, reúne en Lima a representantes de empresas, autoridades y especialistas nacionales e internacionales para abordar los desafíos de inversión, modernización y seguridad del suministro eléctrico.

Reglamentos del sector eléctrico estarán listos antes de diciembre

Durante sus declaraciones, Shinno también anunció que el Ejecutivo trabaja en la aprobación de los reglamentos pendientes vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico, entre ellos el reglamento de licitaciones y el correspondiente a los servicios complementarios. “No más allá de diciembre deben salir todos los reglamentos”, aseguró el ministro.

La aprobación de estas disposiciones forma parte de la agenda regulatoria del sector y resulta relevante para establecer las condiciones bajo las cuales se desarrollarán nuevas inversiones en generación eléctrica.

Energías renovables alcanzarían una participación del 20%

Shinno señaló que el Gobierno mantiene la proyección de alcanzar aproximadamente un 20% de participación de las energías renovables no convencionales, principalmente solar y eólica, en la generación eléctrica hacia el final del quinquenio.

Sin embargo, advirtió que una mayor incorporación de estas tecnologías también representa desafíos para la estabilidad del sistema, por lo que consideró necesario mantener una combinación de fuentes energéticas. En esa línea, destacó la importancia de promover tanto nuevas centrales hidroeléctricas como generación térmica a gas natural, que contribuya a respaldar la continuidad del suministro.

Nuevas reservas de gas natural serán determinantes para futuras inversiones

El ministro también advirtió que el desarrollo de nuevas centrales térmicas dependerá de la identificación de reservas adicionales de gas natural. Según explicó, las reservas actuales de Camisea tendrían un horizonte aproximado de entre 10 y 13 años, situación que podría limitar el ingreso de nuevos inversionistas al sector de generación térmica.

Frente a este escenario, señaló que el Ejecutivo buscará trabajar con el Ministerio del Ambiente para evaluar las condiciones que permitan hacer viables nuevas reservas.

Asimismo, reconoció que la estabilidad regulatoria y los mecanismos de fijación tarifaria forman parte de las preocupaciones de las empresas interesadas en invertir en gas natural. Por ello, indicó que la agenda del Minem contempla evaluar mejoras al marco regulatorio que permitan incentivar nuevas inversiones sin que ello implique necesariamente incrementos en las tarifas.