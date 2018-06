MEF: Los retos que enfrentará el sucesor de David Tuesta

Ayer, El Comercio conoció que el viceministro de Economía, César Liendo, presentó ayer su carta de renuncia al cargo. Así se sumó a las bajas del gabinete de Cesar Villanueva -el primero de Martín Vizcarra- luego de que David Tuesta se apartara de la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esta semana.

Tanto la renuncia de Tuesta como la de Liendo se dan en medio de contramarchas del gobierno, principalmente en torno a medidas tributarias impulsadas desde el MEF. Ante este cortocircuito en el Ejecutivo, ex ministros del sector analizan la situación de la cartera, sus aciertos y los desafíos que el próximo titular del ministerio tiene por delante.

Las preguntas que hicimos a Alfredo Thorne, Alonso Segura y Ismael Benavides son las siguientes y sus respuestas se presentan a continuación:

►1 ¿Considera que el MEF ha perdido fuerza en el Ejecutivo? ¿Cómo se podría revertir?



►2 ¿La subida del ISC fue una medida acertada? Ante las presiones, ¿se debería dar marcha atrás?



►3 Se rumorea que el Ejecutivo quiere subir el IGV. ¿Es necesario o sería contraproducente?



►4 ¿Es posible que se caiga en medidas populistas? ¿Qué se debe considerar para no caer en ellas?

ALFREDO THORNE (Ministro de Economía 2016-2017)

► 1 La fuerza del MEF ahora está supeditada a lo que diga el primer ministro.



No creo que el MEF haya perdido fuerza, pero claramente la PCM es la que está liderando las iniciativas de política económica. El MEF sigue teniendo fuerza por todo lo que controla, pero ahora está supeditado a lo que diga el primer ministro. Creo que la preocupación es que el gobierno esté optando por medidas más populistas de las que se justificarían; y sobre todo me preocupa el compromiso que vaya a tener con la consolidación fiscal.

► 2 Dar medidas y luego marcha atrás revela que no se sabe hacia dónde ir.



No he estado de acuerdo con la medida del selectivo. Pienso que dar medidas, aprobadas por el Presidente, y luego marcha atrás significa que estamos en una situación en la que no hay claridad sobre el rumbo de las políticas.



No solo se cuestiona el diseño, sino hacia dónde queremos ir y cuál es el compromiso con esas medidas. No solo es el ISC: están los contratos petroleros, las tarifas de agua; hay ejemplos de marcha atrás y quitan credibilidad a la política económica.

►3 Si no funcionan las medidas de fiscalización, habría que pensar en otras.



Hay que ser cautos en el manejo tributario. Hay una serie de medidas de fiscalización que podrían generar ingresos adicionales, como la norma antielusiva, fiscalización de la Sunat, gastos tributarios, etc.



Si esas medidas no funcionan, deberíamos pensar en otras alternativas como la subida del IGV. Aumentarlo solo generaría mayor informalidad, pero claramente, si estamos pensando en un segundo mejor, eso sería preferible a hacer lo del ISC.

► 4 El MEF ha sido un balance, pero si se rompe eso terminamos en populismo.



El tema viene por las presiones del otro lado del Gabinete. El MEF usualmente ha sido el contrapeso a los más gastadores y, cuando se rompe ese equilibrio –que es el riesgo a donde estamos yendo– terminamos en populismo. Si decimos que está perdiendo el MEF, decimos que las medidas de largo alcance están perdiendo alcance en la política económica.

Alonso Segura. El comercio

ALONSO SEGURA (Ministro de Economía 2014-2016)

► 1 Sí hay debilitamiento del MEF. La solución tiene que venir del propio presidente.



El MEF sí ha perdido peso en el Ejecutivo. La división de funciones, que se quiebra con PPK, es lo que históricamente ha funcionado. La solución tiene que venir del propio presidente y decir: “Señor primer ministro, usted ve política y no anda hablando de si subo o bajo impuestos”. Si hay que hablar con otras fuerzas, lleva al ministro de Economía. Ya vimos el desastre del D.U. 003, que no pasó por ningún economista. Los temas sectoriales no deben salir sin visto de economía.

► 2 El ISC fue una medida acertada, pero hubo errores de estrategia porque era parte de una reforma.



El ISC fue una medida acertada en balance, aunque hubo ciertos errores de estrategia. Esto es parte de una reforma mucho más grande, que se hace después de su aprobación para no comprometer otros elementos. Pareció que se trataba de subir impuestos a la mala. Podemos discrepar en las tasas y los bienes, pero actualizar selectivos por nocividad es correcto y ahí estamos subgravando. La dirección estaba bien y no deberían retroceder.

► 3 Se justificaría elevar el IGV, sujeto a que todas las demás medidas tributarias no den lo suficiente.



Sería una medida que no puede descartarse. Curiosamente, tiene más justificación bajar el umbral de IR, reducir las deducciones, subir impuestos prediales con un calendario gradual, medidas de evasión y elusión.



Lo urgente es elevar la recaudación para no contraer el gasto. Se justifica subir el IGV sujeto a que las demás medidas no den lo suficiente. Entre pegarle a la credibilidad fiscal o ajustar el gasto, diría que se justifica más el IGV. No es ideal, pero no es el fin del mundo.

►4 El MEF no debería retroceder fácilmente. Eso sería señal de debilidad.



En general la posición del MEF debe ser no retroceder fácilmente por amenazas de paro o cosas por el estilo. No hay una receta mágica, pero hay que evitar medidas que rompan la institucionalidad, violen autonomías o cuesten mucho. Hay que tratar de evitar retrocesos y no generar precedentes. Por eso no se debe retroceder en el ISC, sería dar señales de debilidad.

Ismael Benavides. El comercio

ISMAEL BENAVIDES (Ministro de Economía 2010-2011)

► 1 Hay mal entendimiento del manejo de la economía del presidente y primer ministro.



Sí creo que puede llamarse debilitamiento del MEF, pero diría que hay un mal entendimiento del manejo de la economía por parte del presidente y el primer ministro. Esto se puede revertir, pero depende del apoyo de ambas autoridades y que el nuevo ministro de Economía haga sentir su peso, además de tener una buena capacidad personal de manejo político.

► 2 No era momento para el ISC. Atacar el déficit requiere real austeridad.



No era el momento para subir el ISC porque los precios del petróleo en el mundo están subiendo. Hoy los ISC son impuestos tercermundistas. Se debería dar marcha atrás y reemplazarlo por una subida temporal del IGV, se recaudaría más del doble.



El gran problema es la brecha fiscal y, para cerrarla, se requiere una real política de austeridad. Si se ponen medidas de austeridad, inmediatamente hay protestas; pero no han dicho nada. Eso quiere decir que hay mucho más grasa que cortar.

► 3 El IGV es un impuesto más eficiente y fácil de cobrar. Habría que lucharla.



El IGV es más eficiente y más fácil de cobrar. Cuando la economía acelera, como ahora, la recaudación se incrementa. Habría que lucharla y el gobierno tiene que ser contundente en las razones de esto.



Con cualquier tributo se mete la mano al pueblo peruano, pero tiene que entender por qué se hace. Primero, explicar, y segundo dar su cuota real de austeridad. Si el MEF explica claramente y lo respalda el presidente, el pueblo va a ser más proclive a aceptar austeridad y tributos.

► 4 Las devoluciones del ISC van a ser una corruptela. Hay que ser contundente.



Lo del ISC va a ser un negociado y corruptela tremenda. Todos van a querer que se les devuelva; se hace incontrolable e inmanejable. El gobierno tiene que ser mucho más contundente y claro. Si estamos en déficit de 3,5% del PBI y estamos devolviendo impuestos, es un escándalo. En la época de PPK se compró papas. Aquí el gobierno tiene que liderar y administrar de la forma correcta.