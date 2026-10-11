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Resumen

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"Un factor que sí puede ayudar a identificar qué países crecerán rápido, y cuáles no, es la preparación profesional de su juventud", manifiesta Diego Macera.
"Un factor que sí puede ayudar a identificar qué países crecerán rápido, y cuáles no, es la preparación profesional de su juventud", manifiesta Diego Macera.
Por Diego Macera

¿Cómo predecir si una economía crecerá fuerte en las siguientes décadas? La respuesta corta es que no se puede: los economistas somos muy malos haciendo proyecciones para pocos meses en adelante, y mucho peores si se trata de anticipar sucesos 10 o 20 años en el futuro.