No es un cliché decir que a Lizbeth Alvarado Campos no pudo detenerla ni siquiera una pandemia. Comunicadora de profesión y con casi nueve años de experiencia en el sector editorial, decidió, por fin, el año pasado, fundar una editorial. Pero no cualquier editorial: una especializada en publicar libros feministas, de minorías y disidencias. Y la llamó Gafas Moradas. Tenía planeado un lanzamiento especial, con la publicación de su primer libro el 6 de abril, pero, a causa de la COVID-19 y este lanzamiento no se concretó. Al menos no en la fecha soñada. “No sabía si las autoras iban a querer publicar en esta época de aislamiento social, la verdad es que le di muchas vueltas a qué hacer”, cuenta Lizbeth.

El mundo —con covid— de alguna extraña manera no se detuvo, y Lizbeth tampoco. Así, la Feria Internacional del Libro de Lima, en su edición virtual 2020, será el escenario del lanzamiento de Gafas Moradas con tres libros: Histe(o)ricas, de la psicoanalista argentina Dana Hart, una Antología de la poesía de Julia Wong y María Wiesse en Amauta: los orígenes de la crítica de cine en el Perú, de la periodista y crítica de cine Mónica Delgado.

La pandemia no parece ser un buen momento para lanzar nada, pero aquí está Gafas Moradas. ¿Seguiste adelante porque parece que, a pesar de todo, es un buen tiempo para el feminismo?

Sí, Es el momento adecuado porque el activismo es cada vez mucho más intenso, pero las razones por las que aposté por la editorial van más allá de la pandemia y del movimiento feminista. No solo voy a publicar mujeres, tengo ya dos hombres en mi plan editorial, pero mi idea es dar voz a las personas que no la han tenido, en su mayoría mujeres. Las mujeres tenemos un poco de temor en presentar nuestros escritos, y para mí como editora es importante no solo buscar lo que ya se escribió, sino también plantear también temas de interés para que las mujeres escriban y ayudar así a la razón de ser del feminismo en el Perú. Leyendo y escribiendo también se lucha, y las mujeres necesitamos tener referentes, ver a más mujeres escribiendo sobre feminismo, sobre masculinidades y sobre género. Nos merecemos más representantes, más escritoras y más espacios para publicar. Tener una editorial feminista o de género si ayuda a que más mujeres se sientan visibilizadas.

Lizbeth Alvarado es la fundadora de Editorial Gafas Moradas, una prometedora apuesta por la literatura hecha por mujeres, minorías y disidencias.

¿Qué tanto cambiaron tus planes de publicación con la pandemia?

Yo iba a salir el 6 de abril como editorial. Había estado mirando con qué título salir y había elegido reeditar Duque, de José Diez Canseco, considerada la primera novela homosexual del Perú, e iba a ser como una alianza con una obra de teatro que salía el mismo día. La pandemia cambió todo; yo no sabía si las autoras van a querer publicar en la pandemia o no, pero conocí a Dana, que es psicóloga, es argentina y vive en Chile. Mi idea es que se visibilice a la mujer, pero no solo a la peruana, sino también a la latinoamericana; por ello, por ejemplo, voy a sacar una colección rescatando novelas latinoamericanas de temática homosexual, y la primera es Duque, luego vendrá una argentina (estoy terminando de cerrar el trato). Hay que hacer un trabajo de hormiga, pues muchas de estas obras están publicadas ya en acceso abierto, pero me interesa hacer una colección de este tipo porque no existe. También tengo cerrado el trato con otro argentino que toca temas de masculinidades y me interesa abordar esa temática. Me interesa traer al Perú el trabajo de gente de fuera que escribe cosas que importan para el debate.

¿Y Gafas Moradas abrirá la posibilidad de llevar también a autoras y autores del Perú a otros países?

Sí. Mira, por el momento estoy imprimiendo tirajes cortos, entre 100 y 200 para Lima y el formato e-book para Perú y para el mundo; pero estoy implementando la distribución a demanda en México, en Argentina…editar a autores que no son peruanos también ayuda a que la editorial salga de Lima y se conozca, para que también se vea fuera lo que se esté haciendo aquí. Tengo planes muy bonitos, también voy a hacer libros personalizados. Son detalles que uno se puede permitir cuando tiene una editorial y hace impresión bajo demanda.

Hay muchas editoriales que sacan temas sobre feminismo y género, pero son pocas las que se dedican exclusivamente a ello.

Sí, somos pocas. Y es una pena, porque hay mucha gente que está escribiendo, que ha escrito...y hay muchos buenos textos que están ahí escondidos. Normalmente las editoriales están acostumbradas a que les llegue el manuscrito, pero es distinto cuando tú le propones a una persona, sobre todo a una mujer, que escriba. y por ahí va mi búsqueda. Así encontré a Mónica Delgado, que va a publicar un libro sobre María Wiesse y a Norka Peralta, que va a escribir sobre su experiencia cafetera; así tengo otras mujeres que escriben siempre pero que nunca se plantearon así nomás escribir un libro. Es raro, porque hace cinco años no hubiera sido capaz de escribirle a nadie.

¿Cómo transitaste el camino de reconocerte primero como lectora, luego como lectora feminista y finalmente diste el salto a ser editora feminista?

Lectora he sido siempre, he trabajado casi nueve años en el sector editorial, así que puedo decir que soy profesional en el sector, sobre todo en la parte de comunicación y comercialización digital; pero cuando encontré el feminismo a nivel más consciente y serio fue cuando empecé a tener mi propia biblioteca feminista. En un momento pensé en hacer una biblioteca de libros feministas, y yo empecé a crecer con la biblioteca. Primero pensé en hacer reseñas de los libros que leía, hasta que un día, hace unos años, estaba caminando en la FIL Guadalajara y vi un stand feminista hermoso. No era una editorial, sino una librería...la vi, me quedé pensando y pensé por qué no.

Tu esposo también trabaja en el sector editorial. ¿Participa en la editorial? ¿Con quién más trabajas?

La empresa es mía, pero Silvano, mi esposo, es el diseñador. Él maqueta el libro, hace las portadas y ve de convertir el libro a e-book, pero todo lo demás es mi chamba: desde decidir qué libro publicar hasta la comunicación y el marketing.

Una tremenda chamba.

Sí, pero vale la pena. Cuando escuché a mi hijo de tres años decir “mi mamá tiene una editorial feminista, lentes rosados”, supe que estoy en el camino correcto.

Presentaciones FIL de Gafas Moradas

Jueves 27 / 18:00

Histe(ó)ricas. Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein al diván

Presentan: Siobhan Guerrero, Lizbeth Alvarado y Dana Hart.

Sábado 29 / 18:00

Antología poética de Julia Wong

Presentan: Carlos Saenz, Ana Lafferranderie, Lizbeth Alvarado y Julia Wong.

Viernes 4 / 17:00

María Wiesse en Amauta: los orígenes de la crítica de cine en el Perú

Presentan: Karen Bernedo, Ximena Vergara, Lizbeth Alvarado y Mónica Delgado