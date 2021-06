Conforme a los criterios de Saber más

#TúDecides. A un par de días de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), El Comercio realizó este jueves una mesa redonda sobre las propuestas de educación presentadas por ambos candidatos a la Presidencia. Participaron Angela Bravo, oficial de Gestión e Incidencia en Educación en UNESCO Perú; y Luciana Reátegui, investigadora del IEP. Problemas de conectividad impidieron que Daniel Alfaro, exministro de Educación, brinde sus opiniones.

Sigue aquí la mesa de análisis, conducida por Ariana Lira:

Propuestas de Perú Libre:

Luciana Reátegui: Por un lado, creo que en el Plan del Bicentenario sí enfatiza en establecer condiciones necesarias para el retorno de la presencialidad. Es necesario que se trace el retorno al colegio como un objetivo a corto plazo. Esta propuesta además incluye acciones concretas como la vacunación para los profesores, la dotación de mascarillas, uso diferenciado de los horarios y la provisión de agua en todas las instituciones educativas.

En este caso creo que se plantean acciones concretas y aterrizadas para el retorno a clase. Ahora, quería referirme al aumento de presupuesto que en un momento se señalaba que era el 10% del PBI, luego el presupuesto nacional. Más allá de esta precisión, creo que es importante acotar que el presupuesto de educación en Perú es uno de los más bajos de la región y existe una aspiración en general de incrementarlo al 6% del PBI para estar en un promedio regional. No obstante, creo que es importante considerar que actualmente nos encontramos en un momento de crisis económica por lo que habría que pensar mejor estas propuestas que básicamente buscan incrementar presupuestos a secas. Creo que está bien debatir con respecto al presupuesto de educación pero con una mirada retrospectiva que identifique los puntos complicados en la ejecución.

Respecto a la carrera pública magisterial y la propuesta de su eliminación, en general creo que es importante tender puentes sobre todo lo que se ha ido avanzando en materia de reformas educativas. La carrera pública magisterial es una de estas reformas importantes que se han impulsado desde el sector en la última década, y supuso un esfuerzo por profesionalizar y uniformizar la carrera docente. Así como darle estándares de evaluación y seguimiento con el objetivo de contar con docentes mejor preparados. Entonces, antes que pedir su eliminación, creo que hay que pensar en sus mejores. Actualmente existen plazas rechazadas por docentes debido a los lugares donde se les asigna ya que resulta poco atractivo para su trabajo, esto sucede principalmente en escuelas rurales, escuelas multigrado o multiculturales. Asimismo, existe una gran cantidad de docentes que actualmente son profesores de escuela, pero que no logran entrar a la carrera pública magisterial y esto se conecta con que aún contamos con una formación docente inicial y en servicio bastante poco fortalecida. Entonces creo que es importante traer al centro a la carrera docente, pero más bien para identificar sus puntos débiles y mejorarlos.

Angela Bravo: Creo que siguiendo el análisis de Luciana, efectivamente lo que estamos viendo en la propuesta de Perú Libre es una propuesta que está apostando por acciones que no dan continuidad. Esto tiene que ver con el discurso político general del partido que apuesto mucho por el tema de la transformación, el cambio, y pues no un reconocimiento del avance del sistema. Tienen puntos de los cuáles podemos discrepar, podemos seguir avanzando a revisarlas y tener modificaciones a favor de la calidad de educación con equidad.

Sin embargo, haciendo una mirada más desde la transformación, desde la ley general de educación se revisa el currículo, se revisa la ley de reforma, la ley universitaria, la política de educación superior, el propio enfoque de género también se pone en esta cuestión de tratar de ver algo como pasar la página. Hubo un momento en el cual en la educación era un lío que no tuvo los resultados que esperamos y eso de hecho es algo que tenemos que reconocer porque sabemos que tenemos muchísimas brechas. Sin embargo, hay una mirada mucho más fundacional de partir de cero, un borrón y cuenta nueva y eso puede traer al sistema educativo en lugar de avance, un nivel retroceso.

Creo que hay un diálogo que tenemos que poner en la mesa y tenemos una mirada que es muy fuerte sobre el tema de reivindicar errores sino también una reforma estructural del trabajo, la profesión y el servicio, y por supuesto también de los salarios. No podemos poner en balanza el derecho al trabajo de los maestros versus al derecho a la educación de los estudiantes, no debería ser una competencia.

Propuestas de Fuerza Popular:

Angela Bravo: Quizás lo que vemos en Perú Libre es una puerta mucho más por el cambio y la transformación de una institucionalidad que se viene viendo como negativa, y en el caso más bien de Fuerza Popular lo que vemos es un poco más hacia la continuidad, hacia tratar de pensar en cosas muy específicas que requieren ajustes o mejora, pero que están construidas en función a lo que ya se ha venido haciendo. De hecho, tampoco eso es una sorpresa muy grande porque el equipo técnico es un equipo que ha participado de gestión del Ministerio de Educación previamente o desde otros espacios en educación. Entonces hay una mirada más de negociación hacia poder incluir algunos puntos.

No está el tema de la equidad, no está el tema de poder trabajar y revertir el tema de los aprendizajes, el tema de la currícula, el tema de la formación de docentes. Hay algunos vacíos que han estado saliendo desde el discurso del cual se ponen en evidencia alguno de estos temas, ya sea para poder entender hacia dónde van estos ajustes o reformas hacia la foto más grande, hacia la mirada de la calidad educativa, hacia la mirada del cierre de brechas. Creo que ahí tenemos un reto en este caso con las propuestas a observar y de tratar de mover hacia adelante para lograr un cambio y una transformación en el servicio educativo a profundidad que es algo que efectivamente es una necesidad.

Creo que hay un punto que es interesante hacer alusión a la mirada de la educación remota, de la educación en pandemia que es uno de los puntos críticos en nuestro sistema educativo. La apuesta va mucho desde el Internet y que creo que también es algo que efectivamente debemos de pensar en una mirada no de corto plazo. Son reformas y cambios que van a tener inversión y costo no solo monetario sino también de tiempo e inversión para poder llevarse a cabo.

Luciana Reátegui: Coincido con la evaluación que ha hecho Angela. En general el plan de Fuerza Popular se encuentra más detallado y cuenta con un diagnóstico interesante sobre la situación del sector. Hay algunas líneas que muestran continuidades, cuestiones que han funcionado sobre todo relacionadas a territorios rurales como la estrategia del acompañamiento pedagógico a docentes o potenciar las redes educativas.

Sin embargo, también se encuentran algunas propuestas que son bastante pomposas, por decirlo de alguna manera, cuando se escuchan pero que en la práctica no necesariamente solucionan problemas. Por un lado se encuentra la propuesta del acceso a la canasta tecnológica que básicamente es la entrega de herramientas digitales como laptops, smartphones, e internet; y existe ya bastante evidencia de que la entrega de estos recursos no necesariamente se traduce en un uso adecuado de ellos. Si bien a raíz de la emergencia sanitaria se han producido avances en esta materia, la entrega de tecnología debe ir de la mano de un uso pedagógico.

Por otro lado, sobre el anuncio de la construcción de 3 mil nuevos colegios, si bien esta propuesta suena tentadora, creo que es importante señalar que la problemática educativa actual no se encuentra relacionada en la cantidad de colegios, sino en la calidad de la infraestructura, del equipamiento y de la enseñanza. De hecho, alrededor del 80% de locales educativos no se encuentra en buen estado, el 60% no cuenta con agua potable, y el 20% no cuenta con electricidad. Esto se acentúa en zonas rurales en territorios más alejados. Entonces, digamos, no es un tema de falta de colegios sino que los colegios que tenemos no cuentan con las condiciones adecuadas para la enseñanza.

Como parte de la cobertura electoral especial, El Comercio organizó mesas redondas y análisis de los planes y propuestas de los candidatos que aspiran al sillón presidencial. Estos son organizados por ejes temáticos y se transmiten a través de la página web del Diario y las redes sociales.

Aquí puede ver las anterior mesa organizada por este Diario:

TE PUEDE INTERESAR