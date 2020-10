Conforme a los criterios de Saber más

El proceso electoral 2021 no solo nos está mostrando nuevos casos de partidos sin identidad fija, sino que también nos revela a los aspirantes que cambian de camiseta. Este Diario identificó que 11 posibles candidatos postularon en pasados procesos con agrupaciones distintas a las que representan hoy.

Los cambios de camiseta no son algo nuevo en la política peruana. Por el contrario, es una práctica que se ha vuelto habitual en los últimos 20 años. En el libro Democracy without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori’s Peru, Steven Levitsky y Maxwell A. Cameron sostienen que los políticos aprendieron que podían tener éxito sin partidos.

Levitsky, junto al politólogo Mauricio Zavaleta en otra publicación titulada ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?, agregan que este proceso de aprendizaje se inició con la victoria del presentador televisivo Ricardo Belmont -hoy inscrito en Unión por el Perú, el partido de Antauro Humala y José Vega- en la elección a la alcaldía de Lima en 1989, y fue posteriormente reforzada por la victoria presidencia de Alberto Fujimori en 1990.

En el mismo libro se señala dos prácticas que se han implementado: la independencia partidaria, el transfuguismo y las coaliciones de independientes. “Fuera del Apra ya no se espera que los políticos establezcan lazos partidarios duraderos o que sigan una carrera dentro de un partido en particular. Por el contrario, queda ampliamente entendido que actuarán como independientes y que seguirán su carrera fuera de ellos, solo adoptando etiquetas partidarias temporalmente para poder competir en elecciones” , apunta el estudio respecto a la primera práctica de independencia partidaria.

Esto es algo que se viene reflejando en la representación parlamentaria: 57 legisladores no son afiliados a los partidos que representan. A la fecha, tres de estos invitados ya renunciaron a la bancada del partido por el cual fueron elegidos el 26 de enero del 2020.

El panorama no parece que será distinto en el 2021, para el caso de los precandidatos presidenciales.

De último momento

Son siete los precandidatos que se inscribieron a último momento, poco antes de vencer el plazo de afiliación partidarias, el 30 de setiembre. La reforma electoral aprobada en periodo disuelto establecía como fecha límite mayo pero, tras suspenderse las elecciones primarias, este nuevo Parlamento dio mayor plazo hasta setiembre.

Precandidato presidencial Partido por el que postularía al proceso electoral 2021 Tiempo que lleva afiliado al partido con el que postularía en el proceso electoral 2021 (contabilizado hasta el 5 de octubre) Número de partidos con los que postuló anteriormente (comicios generales y subnacionales) Partidos con los que postuló anteriormente Máximo San Román Contigo 12 días 5 Alianza por el Gran Cambio (primer vicepresidente, 2011); Restauración Nacional (primer vicepresidente y congresista, 2006); Unión por el Perú (presidente, 2000); Movimiento Cívico Nacional Obra (primer vicepresidente y congresista, 1995); Cambio 90 (primer vicepresidente y senador, 1990) Daniel Salaverry Somos Perú 11 días 2 Apra (alcalde provincial, 2010); Fuerza Popular (congresista, 2016) George Forsyth Restauración Nacional 25 días 2 Somos Perú (alcalde distrital, 2018); PPC (regidor distrital, 2010) Verónika Mendoza Juntos por el Perú 12 días 2 Gana Perú (congresista, 2011); Frente Amplio (presidenta, 2016) Fernando Cilloniz Todos por el Perú 13 días 2 Perú Patria Segura (congresista, 2020); Fuerza Popular (gobernador, 2014) César Acuña Alianza para el Progreso 19 años (fundador) 2 Izquierda Socialista (diputado, 1990); Solidaridad Nacional (congresista, 2000) Pedro Cateriano Todos por el Perú 6 días 1 Fredemo (diputado, 1990) Alfredo Barnechea Acción Popular 6 años 1 Apra (diputado, 1985) Yonhy Lescano Acción Popular 16 años 1 Solidaridad Nacional (congresista, 2000) Julio Guzmán Partido Morado 3 años (fundador) 1 Todos por el Perú (presidente, 2016) Ollanta Humala Partido Nacionalista 14 años (fundador) 1 Unión por el Perú (presidente, 2006)

Los cinco precandidatos que más postulaciones registran con otras agrupaciones son precisamente los que menos tiempo llevan afiliados al nuevo partido político con el que buscan postular en el proceso electoral del 2021. De ellos, solo dos han intentado sin éxito formar su propia agrupación política.

Después de la campaña del 2016, Verónika Mendoza inició su proceso para inscribir a su grupo Nuevo Perú, pero no alcanzó a completar los requisitos, tal como sí lo hicieron otros contenedores de dicho proceso, como Julio Guzmán, quien en el 2017 logró inscribir al Partido Morado.

Daniel Salaverry desde el año pasado está intentando inscribir Perú Firme. Primero intentó aliarse a Restauración Nacional y cambiarle el nombre y logo, pero no se concretó. Luego, buscó inscribirse por su cuenta, pero no alcanzó a completar los 24.800 afiliados exigidos por ley. Ante ello, se sumó a Somos Perú.

Forjando partidos

Tres de los precandidatos postularon en el pasado con otros partidos, pero lograron fundar sus propias agrupaciones que han sabido mantener vigencia. Julio Guzmán (Partido Morado) desde el 2017, Ollanta Humala (Partido Nacionalista) desde el 2006, y César Acuña (Alianza para el Progreso) desde el 2001.

Algunos de los actuales precandidatos intentaron postular con otros partidos pero no se llegó a concretar y no figuran en los registros oficiales. Tal es el caso de Daniel Urresti, quien en el 2016 intentó postular sin éxito con el Partido Nacionalista. Además, fue ministro del Interior durante el régimen de Ollanta Humala.

Los que se han mantenido en una sola identidad partidaria

Precandidatos que postularon con una sola agrupación política Partido político con el que postularían en el proceso electoral 2021 Keiko Fujimori Fuerza Popular Raúl Diez Canseco Acción Popular Alberto Beingolea Partido Popular Cristiano Jonás Ataucusi Frepap Marco Arana Frente Amplio Humberto Morales Frente Amplio

Por otro lado, están los precandidatos que se han mantenido en una sola identidad partidaria. Keiko Fujimori postuló al Congreso en el 2006 con Alianza por el Futuro, uno de los tantos nombre que ha tenido el fujimorismo. En el 2010, fundó Fuerza 2011 que luego cambió de nombre a lo que hoy se conoce como Fuerza Popular. Diferentes nombres, pero el fujimorismo de fondo.

Son dos los precandidatos que afrontarán su primer proceso electoral: Hernando de Soto (Avanza País) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

En el caso de López Aliaga ha refundado el partido Solidaridad Nacional, que además de cambiar de nombre dejará el color amarillo por el celeste. En las elecciones congresales extraordinarias 2020, postuló al Congreso a candidatos que provenían de las canteras fujimoristas, y los resultaron fueron adversos pues no pasó la valla electoral. “Este año no cometo el mismo error”, dice.

Queda por ver cuántos cambios de camisetas se registrarán en las candidaturas al Congreso. En el Partido Morado acaba de registrarse el primer caso. Acaban de anunciar la afiliación de la exministra Gloria Montenegro, quien en el 2019 renunció a Alianza para el Progreso, luego de que dicho partido se mostrara en contra de su designación en el gobierno de Martín Vizcarra.

