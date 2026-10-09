Emprender suele comenzar con una idea, pero convertirla en un negocio también requiere herramientas y conocimientos para ponerla en marcha. Bajo esa premisa, TAINO® ha desarrollado una propuesta dirigida principalmente a pequeños emprendedores y mypes, acompañando la venta de equipos e insumos con contenidos que explican cómo utilizarlos y aprovecharlos en diferentes actividades productivas.

La empresa inició operaciones en 2022 y encontró en las máquinas de sublimación una de sus primeras categorías de desarrollo. Un año después, registró TAINO® como marca propia y posteriormente comenzó a importar desde China productos bajo su nombre. Desde 2025, además, pertenece a la Cámara de Comercio de Lima y, como parte de su proceso de consolidación, prevé incorporarse este año a la Marca Perú. En paralelo, amplió su oferta hacia tintas compatibles, productos para impresoras y plotters, papelería, laminadoras, artículos para repostería y otras alternativas orientadas tanto a quienes ya cuentan con un negocio como a personas que buscan generar ingresos adicionales.

Acompañar al emprendedor más allá de la venta

Una de las necesidades que TAINO® identificó durante sus primeros años fue la dificultad de algunos compradores para utilizar correctamente las máquinas después de adquirirlas. La capacitación presencial permitía resolver dudas, pero limitaba el alcance hacia clientes con poco tiempo disponible o residentes fuera de Lima. Frente a ello, la empresa comenzó a producir tutoriales gratuitos sobre sublimación, impresoras, tintas y otros productos, que actualmente distribuye mediante sus canales digitales.

“Nosotros no solamente comercializamos el producto, sino que también les damos herramientas para que ellos puedan desarrollarse”, explica Ignacio, representante de TAINO®. Este acompañamiento busca atender perfiles distintos: desde personas que ya decidieron iniciar un emprendimiento hasta trabajadores que aprovechan sus fines de semana para desarrollar una actividad adicional. El formato digital también permite que las capacitaciones lleguen a usuarios de distintas regiones sin necesidad de trasladarse a la tienda.

De los emprendedores peruanos a nuevos mercados

El siguiente paso de la compañía apunta fuera del país. A partir de las consultas recibidas mediante redes sociales desde Colombia, Venezuela, Chile y otros mercados de la región, TAINO® empezó a preparar un sistema de envíos internacionales. La empresa señala que ya cuenta con una alianza con DHL para distribuir máquinas y otros productos hacia Sudamérica, mientras desarrolla una cuenta digital enfocada específicamente en el público latinoamericano.

El crecimiento también está acompañado por una iniciativa de responsabilidad social. TAINO® mantiene una colaboración con la Liga Contra el Cáncer y este año incorporará tintas de su propia marca entre los productos solidarios vinculados a la organización. Según Ignacio, el 10% de las ventas de estos productos será destinado a la entidad.

La experiencia personal de haber perdido a su hermana a causa del cáncer reforzó su interés por esta iniciativa. “Nuestro compromiso no solamente es que los socios de TAINO® crezcamos económicamente, sino que ustedes crezcan con nosotros”, sostiene. De esta manera, mientras prepara su llegada a nuevos mercados, la empresa busca mantener como eje el acompañamiento a las personas que han formado parte de su crecimiento.