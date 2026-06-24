El crédito grupal es una modalidad de financiamiento en la que varias personas emprendedoras se organizan en un grupo para acceder a un préstamo, respaldándose mutuamente a través de un compromiso solidario. A diferencia de un crédito individual, donde la evaluación se centra únicamente en una persona y su negocio, en el modelo grupal también se valora la organización, la responsabilidad y el compromiso de las integrantes. Este, sin duda, es un tema que interesa a los emprendedores.

¿Qué es el crédito grupal y por qué debes saberlo si eres emprendedor?

¿El motivo? Esto permite que más emprendedoras, muchas de ellas con bodegas, puestos de mercado o pequeños negocios de ropa, alimentos o belleza, puedan acceder a capital de trabajo de forma más rápida y con acompañamiento constante.

Este modelo no solo facilita el acceso al financiamiento: también funciona como una puerta de entrada al sistema financiero formal. Al pertenecer a un grupo, las socias construyen historial crediticio, comparten experiencias de gestión y reciben seguimiento cercano de un asesor durante todo el proceso, desde la evaluación hasta el desembolso.

Una pieza clave de este modelo es que el desembolso sea 100% digital. Esto significa que la aprobación y entrega del crédito se realiza con herramientas tecnológicas que eliminan procesos presenciales: ya no se requiere el manejo de documentación física, traslados repetidos a una oficina ni validaciones manuales que antes alargaban la espera.

El resultado es una experiencia más ágil para la emprendedora, que recibe su dinero sin los trámites extensos del modelo tradicional, aunque debe seguir cumpliendo requisitos básicos como contar con un negocio en funcionamiento, presentar DNI vigente y tener un buen comportamiento de pago.

Un caso de escala: Cooperativa Santa Isabel llega a Lima

En el Perú, este modelo ya tiene un caso de escala: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel, que nació hace una década en Piura, construyó su crecimiento en el norte del país sobre el crédito grupal, con más de 250,000 socios y un 90% de su cartera en manos de mujeres emprendedoras.

Ese mismo modelo, sostenido por desembolsos 100% digitales y una universidad corporativa propia para formar a sus colaboradores, es el que la cooperativa acaba de llevar a Lima, donde ya opera en tres distritos y proyecta llegar a siete antes de fin de año, con una meta de 20,000 socios en su primer año en la capital y un horizonte de cobertura nacional en cinco años.