En algunas ocasiones, la lactancia materna es una etapa en la que la madre como el bebé pueden reforzar el vínculo entre ellos. Sin embargo, ya sea porque la madre tiene que regresar al trabajo o porque el niño debe ir al nido, se deberá realizar el destete.

En algunas ocasiones, el niño empieza a realizar el destete de manera gradual; pero, también sucede que el niño no quiere realizarlo.

Melissa Cóndor, médico pediátrica del Hospital de Niño de San Borja, conversó con Hogar&Familia de El Comercio sobre cómo empezar a hacer un destete respetuoso.

¿Cuál es la edad ideal para empezar a realizar el destete?

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia como alimento exclusivo durante los primeros seis meses . Pasado ese tiempo, la lactancia podría durar hasta dos años.

Sin embargo, no existe una edad determinada para realizar el destete . Es importante que tanto la madre como el niño lo deseen. Si ambos desean prologarlo por un tiempo más, no hay ningún problema. No existe una edad límite.

¿Cuáles son los signos que demuestran que un bebé está listo para el destete?

Algunos niños que prefieren seguir lactando, pero hay otros que brindan algunas señales de que están listos para comenzar con el destete. Por ejemplo, se muestran desinteresados o molestos al amamantar, se distraen con facilidad mientras están lactando, juegan con el pecho, lo muerden o tiran constantemente.

¿Cómo empezar el destete?

Para Melissa Cóndor, doctora pediátrica del Hospital de Niño de San Borja, señaló para Hogar&Familia de El Comercio que para realizar un destete respetuoso, este debe ser gradual en duración y frecuencia. Por ejemplo, si la madre tiene que ir al trabajo, puede empezar por quitarle la alimentación del mediodía y brindarle una comida sólida al bebé.

Otra opción es mostrarle un juguete mientras se realiza la toma. De esta manera, el niño se distraerá y empezará a dejar de lado la lactancia.

Una vez que se haya quitado una toma, puede quitar otra y así de manera gradual hasta que lo deje por completo. Recuerda que el proceso de destete puede durar días, semanas o meses.

¿Qué pasa si mi hijo rechaza el destete?

Si tu niño se enoja o frustra por el destete, lo mejor es que mantengas la calma. Tal como sucedió con la lactancia materna, es importante que el destete lo realices desde el amor y el respeto. Evita amamantarlo en el lugar de siempre y en lugar de la lactancia puedes probar ofreciéndole una taza o biberón.