¿Qué estrategias coordina con la PNP y sociedad civil en materia de seguridad ciudadana?

Pregunta de Luz Malca

He pedido que Rímac sea declarado en emergencia, pero el Ministro del Interior me dijo por qué si nuestros indicadores de acciones delictivos son sorprendes. Es cierto, pero no podemos sostenerlos porque no hay plata, no tengo cómo pagar a los serenos para junio, julio y agosto. Hemos implementado los chalecos QR para identificar a los mototaxistas. Tenemos a 2.000 en el distrito y ellos van a ser parte de nuestra red de cooperantes.