Hace unos días se hizo viral en las redes sociales - sobre todo en TikTok - el video de una casa de ladrillos que sobresale por encima de uno de los pabellones del tradicional cementerio Baquíjano, ubicado en el Callao.

No faltaron los usuarios que cuestionaron la supuesta construcción de viviendas encima de los nichos del camposanto, e incluso algunos tomaron el hecho con humor, y señalaron que estos vecinos tienen una vista privilegiada del interior del recinto y que era una especie de ‘zona VIP’.

Sin embargo, es necesario precisar que no existe ninguna casa que haya sido construida encima de algún cuartel del cementerio Baquíjano, como se dejó entrever en las redes sociales.

Por el contrario, son viviendas de uno, dos y hasta tres pisos, que fueron edificadas de forma colindante con el camposanto, pero no en su interior.

El canal Latina llegó hasta el lugar para comprobar in situ que, efectivamente, son casas que se encuentran al lado del cementerio. Incluso, algunas de ellas fueron construidas hace mucho tiempo atrás.

“De porrazo no se ha hecho todo (la construcción de las casas), es poquito a poquito que se ha podido. No tenemos a dónde ir a vivir, tenemos que salir acá adelante no más”, indicó una vecina del lugar al citado medio.