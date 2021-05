Asaltos a diario cada vez más violentos y organizaciones criminales que operan sin control. La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los peruanos. A dos semanas de la segunda vuelta, los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular plantearon sus propuestas contra la inseguridad en el Debate Técnico Presidencial 2021 de Jurado Nacional de Elecciones.

El exfiscal supremo Avelino Guillén se presentó por parte de Perú Libre. Sus propuestas fueron las siguientes:

-Enfocarse en la prevención de delitos

-Combatir el crimen organizado con estrategias de inteligencia

- Mejorar capacitación en las escuelas de la policía

-Intervención de las Fuerzas Armadas en hechos puntuales como situaciones de emergencia

-Trabajar con las rondas campesinas y las juntas vecinales

El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe dijo que los planteamientos de Guillén no son los mismos que figuran en el plan de gobierno de Perú Libre. En su opinión, el exfiscal supremo no es experto en la materia de seguridad ciudadana y por ello sus propuestas fueron generales y no explicó cómo se ejecutarían.

Enfocarse en la prevención de delitos es viable, necesario, pero se proyecta al mediano plazo. Dijo que eso debe ir acompañado de medidas de cortísimo plazo como el fortalecimiento de las comisarías y del patrullaje.

Para el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés , la participación de Guillén fue más política que técnica y, de su parte, no ha encontrado mayores propuestas sobre esta materia. Sobre la referencia que hizo al combate del crimen organizado con inteligencia, Valdés observa que no se precisó qué tipo de crimen organizado ni qué estrategias se aplicarían.

“Guillén tuvo una participación más política que técnica. En la propuesta de enfocarse en la prevención no explicó el cómo al igual que en su planteamiento de endurecer las penas. Y las cárceles sí son necesarias. Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de emergencia, eso ya está regulado: no aplica como propuesta”, comentó.

El exministro del Interior Fernando Rospigliosi representó a Fuerza Popular en este bloque del debate. Sus propuestas fueron las siguientes:

-Fortalecer el trabajo de los detectives en las comisarías

-Implementar patrullaje inteligente

-Desarrollar una policía comunitaria

-Reentrenar a policías para una atención adecuada en las comisarías

-Cambiar el Código Procesal Penal para devolverle a la policía la dirección de la investigación preliminar

-Construir más cárceles

Valdés opinó que estas propuestas fueron más concretas, de corto plazo y operativas, aunque Rospigliosi no habló de la reforma policial. En el caso de Fuerza Popular, señaló Valdés, no se respondió a la cuestión del rol que pondrían cumplir las Fuerzas Armadas en el combate de la inseguridad.

En términos generales, Valdés consideró que este debate sobre la seguridad fue más político que técnico y, en lo técnico, de parte de Fuerza Popular “hubo más propuestas”.

Pérez Guadalupe opinó que los planteamientos de Rospigliosi no son novedosos, es lo que “sabemos que se tiene que hacer”, pero sí considera que estos son necesarios y que se proyectan al cortísimo plazo. De otro lado, sobre el cambio del Código Procesal Penal opina que sería “un retroceso”. “Creo que se debe coordinar mejor entre PNP y MP, pero no cambiar el nuevo proceso”, comentó.

Criticó que ni Guillén ni Rospigliosi hayan abordado el cómo de sus planteamientos. También cuestionó que ninguno de los equipos haya mencionado el plan Mariano Santos, que ha sido diseñado hace poco para modernizar a la PNP.

