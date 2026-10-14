Líderes educativos debatirán sobre el futuro de la educación.
Líderes educativos debatirán sobre el futuro de la educación.
Por Redacción EC

La XIII Conferencia de Directores de Escuelas del Perú, CADEP 2026: “Escuelas que Trascienden. Construyendo organizaciones educativas sostenibles con visión de futuro” se realizará el próximo 28 de octubre en el Centro de Convenciones de la Universidad ESAN, en Lima.

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