Líderes educativos debatirán sobre el futuro de la educación.

La XIII Conferencia de Directores de Escuelas del Perú, CADEP 2026: “Escuelas que Trascienden. Construyendo organizaciones educativas sostenibles con visión de futuro” se realizará el próximo 28 de octubre en el Centro de Convenciones de la Universidad ESAN, en Lima.

En un contexto marcado por aceleradas transformaciones sociales, tecnológicas, demográficas y culturales, las instituciones educativas enfrentan el reto de evolucionar sin perder su identidad. La sostenibilidad escolar ya no se limita al equilibrio financiero: implica preservar la misión educativa, desarrollar el talento humano, fortalecer una cultura institucional sólida y generar valor para los estudiantes, sus familias y la sociedad.

Bajo esta perspectiva, CADEP 2026 se propone consolidar un espacio de encuentro y reflexión para los líderes educativos, promoviendo el intercambio de experiencias y el diálogo con destacados especialistas nacionales e internacionales. El objetivo es contribuir al desarrollo de un liderazgo capaz de articular la excelencia académica, la innovación pedagógica, la formación ética y una gestión institucional responsable.

Escuelas que trascienden: formar personas y construir futuro

Las escuelas que perduran no son necesariamente las más grandes ni las que cuentan con mayores recursos, sino aquellas que logran construir un propósito compartido, fortalecer su comunidad educativa y renovarse frente a los nuevos desafíos sin renunciar a los principios que las definen.

En ese sentido, la conferencia pondrá especial énfasis en el papel de la escuela como un espacio privilegiado para la formación integral, el desarrollo del bien común y la construcción de una cultura de integridad. Asimismo, se analizarán los retos que los cambios sociales y demográficos plantean a las instituciones escolares y a quienes tienen la responsabilidad de conducirlas.

“Una escuela trasciende cuando su proyecto educativo sobrevive a las circunstancias, inspira a quienes la integran y deja una huella duradera en la vida de sus estudiantes, sus familias y su comunidad. Ese es el horizonte que orienta este encuentro y el compromiso que convoca a quienes creen que educar es, ante todo, construir futuro”, puntualizó Mónica Fuentes Quiroz, presidenta del Consejo Directivo de ADECOPA 2025-2026.

Innovación pedagógica y sostenibilidad institucional

La agenda de CADEP 2026 también contempla el análisis de enfoques pedagógicos sustentados en evidencia que contribuyan a generar aprendizajes profundos, significativos y perdurables. A ello se sumará la difusión de estrategias para fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones educativas mediante una gestión responsable, la colaboración con las familias y el desarrollo de las capacidades de los equipos docentes y directivos.

Otro de los ejes centrales será el impulso de redes de colaboración entre directores, con el propósito de compartir buenas prácticas, promover la innovación y fomentar la mejora continua de las instituciones educativas.

Con esta nueva edición, CADEP reafirma la importancia de repensar la escuela como una comunidad que aprende, evoluciona y forma ciudadanos comprometidos con su entorno. Una institución educativa con visión de futuro no solo responde a las necesidades del presente: prepara a las nuevas generaciones para transformar positivamente la sociedad.

Los expositores son: León Trahtemberg (Perú), Aníbal González (Uruguay), Joaquín León (Chile), Héctor Ruíz Martín (España), Luceny Montañez (Colombia) y Anité Angulo (Perú)