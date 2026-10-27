Milagros Jáuregui insistió en que consultó a especialistas para plantear en un proyecto el retiro de huacos eróticos. (Foto: Congreso)
Milagros Jáuregui insistió en que consultó a especialistas para plantear en un proyecto el retiro de huacos eróticos. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, defendió su pedido para retirar las esculturas de huacos eróticos ubicadas en las vías públicas de Moche. La parlamentaria insistió en la exhortación que hizo este lunes en la Comisión de Salud.

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