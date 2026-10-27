La senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, defendió su pedido para retirar las esculturas de huacos eróticos ubicadas en las vías públicas de Moche. La parlamentaria insistió en la exhortación que hizo este lunes en la Comisión de Salud.

“Hice mesas de trabajo con psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles, y ellos me advirtieron del peligro que los niños de 1 a 5 años sean expuestos a este tipo de imágenes porque causan confusión”, señaló ante la prensa hoy martes.

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La senadora reiteró que ver ese tipo de figuras como los huacos eróticos de la cultura moche causan confusión en niños porque “no son normales”. Precisó que la tradición y la cultura tiene que ser protegida en espacios donde puedan ir acompañados por personas adultas.

“Que se ponga todos los huacos y toda nuestra historia en museos para proteger a la infancia que tenemos que proteger la mente de los niñitos”, indicó la parlamentaria. “Yo no llevo un niño de kinder a ver huacos eróticos (...) nunca llevaría a un niño de 0 a 5 años a ver un huaco erótico”.

Jáuregui defendió así las expresiones que tuvo este lunes en una sesión de la Comisión de Salud del Senado. En esa oportunidad, hizo extensiva su solicitud al ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

“Estas imágenes están puestas como arte y cultura; sin embargo, están yendo en contra de los derechos del niño”, aseveró Jáuregui sobre la exposición pública de estas piezas. De ellas, dijo que afecta la salud mental infantil y comentó que deberían ser visitados en locales con guía de docentes o tutores.

“Los huacos despiertan una sexualidad que no es sana (...) Hago extensiva mi petición al ministro de Cultura para que por favor sean estas imágenes expuestas en un lugar cerrado”, añadió la senadora ante la comisión.