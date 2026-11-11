El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. El avión del Pontífice aterrizó en el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, minutos antes de las 5 p.m., donde fue recibido por autoridades peruanas en una ceremonia oficial.

Tras su llegada, el Santo Padre inició su primer recorrido por la capital en un vehículo cerrado. El desplazamiento comprende las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil, con dirección a la Basílica María Auxiliadora, ubicada en el distrito de Breña.

En ese templo, el pontífice dejará el automóvil y abordará el papamóvil para continuar su recorrido hacia el Centro Histórico de Lima. Este será su primer contacto directo con los fieles que se congreguen a lo largo de la ruta para saludarlo.

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita, señaló que existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan ver al papa durante el primer tramo de su desplazamiento, pese a que se realizará bajo medidas especiales de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Chiclayo y sus fieles ultiman preparativos para la llegada del papa León XIV | VIDEOS

Desde la Basílica María Auxiliadora, el papa León XIV avanzará por las avenidas Brasil, Bolivia y Garcilaso de la Vega. La ruta continuará por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda hasta llegar a la Plaza de Armas de Lima.

Durante su estadía en la capital este 11 y 12 de noviembre, el Papa tiene previsto reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, obispos, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La Policía Nacional y las instituciones responsables de la organización de la visita coordinarán las medidas de seguridad para sus desplazamientos.

VIDEO RECOMENDADO