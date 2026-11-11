Por Redacción EC

El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. El avión del Pontífice aterrizó en el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, minutos antes de las 5 p.m., donde fue recibido por autoridades peruanas en una ceremonia oficial.

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