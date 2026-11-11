Por Redacción EC

La llegada al Perú del papa León XIV al Perú, como parte de su gira sudamericana, no solo ha alegrado a la población sino que también ha despertado el interés en quienes buscan saber por qué lugares se desplaza mientras realiza sus diferentes actividades. Por ello, El Comercio ha desarrollado una animación que te permitirá conocer las rutas de Su Santidad según se vaya desarrollando la agenda programada.

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