El 1 de agosto la GTU de Lima deberá renovar o desestimar la autorización de circulación a las empresas de transporte urbano en la capital. El Comercio denunció que la principal evasora de papeletas, La Nueva Estrella, tiene una deuda de casi S/8 millones, incumple su ruta, opera con una flota pirata y no responde ante accidentes. Aun así, para la Municipalidad de Lima, estas no serían razones suficientes para negarle el permiso.



—¿Qué medidas va a tomar la municipalidad respecto a las denuncias sobre La Nueva Estrella?

Hemos pedido información. Las actas y convenios firmados entre Lima y Callao desde hace muchos años obligan a ambas comunas a brindar información detallada. Estamos encontrando que no están fiscalizando [el Callao]. Hay una necesidad urgente de ampliar los depósitos y en esa tarea estamos en conversaciones con la Municipalidad de Los Olivos que tiene un espacio de casi 7 mil metros. También tenemos el ofrecimiento de San Bartolo que tiene un espacio de 5 mil metros. Tendríamos otro en Ate, de unos 7 mil metros.

—La Nueva Estrella incumple su ruta a vista de inspectores y policías. ¿Eso no es suficiente para no renovarle la autorización?

Eso que señalas es una infracción y se llama incumplimiento de la ruta. En este caso, es una multa y, en una reincidencia, la multa se duplica. Lo que lleva a una cancelación de ruta es el incumplimiento de condiciones de acceso y permanencia. Una de las condiciones son los estacionamientos.

—Es insólito que una empresa le deba a su gestión S/8 mlls. y siga circulando...

Es que acá una cosa es el reglamento de infracciones que establece sanciones a determinada acción, pero la deuda acumulada no está dentro de este reglamento. En todo caso se tendría que considerar. Decir, por ejemplo, que para renovar no se debe tener deudas.

—¿Cuándo se le debe renovar a esta empresa?

Son cada tres años las que corresponden a Lima, y el Callao les ha dado por un tiempo más largo. Pero la no renovación o no autorización va del lado de la autorización. Pero cuando ya lo tienes vigente, puedes perder la ruta si es por una condición de acceso y permanencia.

—¿Qué harán para evitar que combis con miles de soles en deudas por papeletas sigan circulando?

En su artículo mencionaron una placa que tiene 74 infracciones del N01, que es no tener autorización para circular por Lima. De volverla a detectar, independientemente del número de multas que tenga, hay que hacerle una operación especial porque ya está evidenciado que no tiene autorización. Buscas el lugar adecuado, lo paras, traes la grúa y te lo llevas al depósito y tienes que garantizar que haya espacio.

—¿Tiene alguna cifra de cuántos vehículos de La Nueva Estrella o piratas están en el depósito?

Ahorita no tengo ese dato. Tengo cifras generales de vehículos internados y a diario, me pasa cada jefe de las cinco zonas, información de las actividades que van haciendo en los distintos puntos de la ciudad.

—¿Cuántas operaciones ejecutan al día?

A diario nosotros tenemos por turno 15 grupos de personas en grupos de 6 que van haciendo operaciones por todo Lima. Y a esto me está sumando 280 inspectores. Pero con los convenios que hemos sacado con municipios distritales llegamos a sumar 600, 700 inspectores. Pero si miras todo Lima, no es suficiente. Los volúmenes diarios de papeletas de la GTU suman más o menos 600 por día. Es un promedio, de lunes a viernes. Los fines de semana es otra cantidad.

—¿Será sancionada La Nueva Estrella por usar un grifo como terminal?

Claro. Voy a pedir que hagan la inspección. No está permitido que usen grifos como estacionamiento. Como no está permitido que alteren la ruta si lo están haciendo.

—¿No respetar la ruta debería implicar una cancelación de la autorización?

Creo que hay varias cosas que deben revisarse en el sistema de reglamento de infracciones y sanciones. Si no están cumpliendo con el objeto que implicó el reglamento, hay que reevaluarlo para que motive el cambio de conducta y que no sea permisiva. Es tarea de la autoridad.

—¿Se animaría a presionar a que el sistema de puntos también sea para las actas de control que imponen los inspectores municipales?

Sí, si lo hemos conversado. También lo he visto porque me ha tocado dirigir el tema ante Sutrán y tenemos el mismo problema. Lo de carga tampoco implica restar puntos porque es un tema de transporte y no de tránsito. Y solo lo de tránsito interviene en lo del sistema de puntos.

—¿Tiene alguna denuncia en su contra?

Las autoridades somos denunciadas por dos lados. Por el formal que dice que no hacemos nada y debemos responder por omisión de funciones. Y por el informal que no quiere regularizar su situación y te denuncia por abuso de autoridad. La autoridad debe responder por ambos lados y mapear bien su base legal. Si no lo haces, encima tienes que estar yendo al Ministerio Público a rendir instructivas. Efectivamente, yo ya tengo denuncias. Me acusan de no hacer nada, de no fiscalizar, pero sí lo hacemos. Ustedes han publicado que hubo 74 actas contra un vehículo. Sí fiscalizamos.

PARA TENER EN CUENTA

Según el Reglamento de Administración de Transporte, en el numeral 49.3.9 se establece que el mantenimiento de deudas pendientes de pago en ejecución coactiva por más de un año es causal de cancelación de autorización para prestar el servicio de transporte público.