Polémica por peajes: contratos no tuvieron el visto bueno del MEF pese a ley Ex viceministro de Economía indica que, pese a que la ley lo exigía, acuerdos firmados con OAS y Odebrecht no tenían visto bueno del ministerio. Presidente Vizcarra se mostró a favor de evaluarlos.

En la capital hay 18 peajes, debido a las concesiones de Rutas de Lima (Panamericana Norte y Sur, y Ramiro Prialé) y Lamsac (Vía de Evitamiento).