Conoce el significado del mural que adorna uno de los pabellones de la PUCP

Un mural lleno de colores y figuras rompe la monotonía de los pabellones de la Pontificia Universidad Católica desde el jueves de la semana pasada. Descansando sobre los ladrillos de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, la creación invita a curiosear por todos los detalles que consigna.

El creador del mural es Giovanni Tazza, artista e ilustrador de este Diario, quien pasó por la escuela que el año pasado celebró sus 20 años de fundación. De hecho, fue por ese aniversario que lo invitaron a darle nueva vida al anaranjado aspecto del edificio.

"Es un orgullo y me llena de felicidad que esta obra sea parte del aniversario de la facultad –afirma Tazza–. Mi paso por allí me dio muchos amigos y me permitió conocer profesores que, con el tiempo, también se volvieron muy cercanos".

Tazza recuerda que sus estudios en esa facultad se interrumpieron por el llamado del arte y su posterior cambio a la Escuela de Bellas Artes. Sobre esa decisión, él recuerda: "Fue gracias a algunos profesores que se dieron cuenta de que mi forma de comunicarme no era a través de letras ni textos, sino a través de imágenes y la plástica". Pero más adelante, Tazza volvería a la PUCP para llevar ambas carreras en simultáneo. A finales de este año, él egresará de la carrera de publicidad.

DETALLES PARA EL HOMENAJE

Desde el inicio, Tazza supo cómo aprovechar el formato tan apaisado del pedido: quería retratar el paso del amanecer, pasando por la tarde, hasta llegar al anochecer. "Además, la obra se maneja sobre dos ejes centrales: el elemento masculino y el femenino", señala el artista sobre las figuras que están en ambos extremos.

En el mural se ve el quehacer de los comunicadores: algunos personajes usan cámaras, así como también figuran claquetas, reflectores y libros abiertos. "Pero también quería hacer un homenaje a los primeros comunicadores que hubo en este territorio –explica Tazza–. Hablar de las culturas precolombinas y llenar todo eso de fantasía, que es algo con lo que muchos estudiantes llegamos aquí: con metas y sueños".

EL DATO

-La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP se fundó en 1998. El jueves 9 de este mes se presentó un libro por sus 20 años.

-Giovanni Tazza egresó como pintor de la Escuela de Bellas Artes en el 2013, y este año lo hará de la PUCP.

-Para conocer más del trabajo de Tazza, basta con buscarlo en la red social Instagram como @gio.tazza