Horóscopo de HOY, lunes 20 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alguien criticará uno de sus proyectos, pero su argumento convencerá. Amor: llega el momento en que una reconciliación en la pareja será lo que más desea.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: situación propicia para establecer acuerdos y concretar negocios ventajosos. Amor: se producirá el encuentro menos esperado y se dará cuenta de que es lo que necesita.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá que resolver asuntos complicados por otros y saldrá adelante. Amor: la dispersión por meterse en muchas cosas a la vez creará fastidio en la relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: soplarán vientos de buena fortuna que facilitan el acceso a beneficios. Amor: gente entrometida querrá perjudicar la armonía de la pareja, pero no podrá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un colega cuestionará su proyecto pero no logrará cambios; su posición es sólida. Amor: una insinuación en el momento indicado provocará que alguien se interese.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: evitará que el error de un colega afecte el negocio de mejores beneficios. Amor: una decisión apresurada alterará la armonía en la pareja, pero la reparará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las cosas estarán óptimas en casi todas las áreas por su gran esfuerzo. Amor: más que nunca, necesitará que le expresen mucho afecto en la pareja y todo mejorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aunque se acumulen problemas sin resolver, alcanzará las metas. Amor: sentimientos contradictorios le abrumarán, pero su pareja le ayudará a expresarlos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con menos dispersión, la puerta más esperada se abrirá. Amor: un malentendido se aclara, llena de alivio a la pareja y genera una cita romántica.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: propicio para ocuparse de lo pendiente y el éxito le alcanzará. Amor: contra todo pronóstico, la pareja se reconcilia y renueva los pactos amorosos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá todo bajo control y personas influyentes observarán con atención. Amor: le reprocharán que su compromiso no es sólido pero su pareja confiará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la rutina comienza a agobiarle, pero reaccionará para crear un nuevo proyecto. Amor: apoyará los pies sobre la tierra y tomará iniciativas que serán inolvidables.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ATROPELLADA. SE METE EN TODO Y SUS CONSEJOS RESULTAN DE LO MÁS AUDACES.