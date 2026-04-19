El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió que se celebren elecciones complementarias antes del 3 de mayo, para que acudan a las urnas los peruanos que no votaron el último 12 de abril. No obstante, especialistas en derecho electoral señalaron que no existe marco legal para ello.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares. Elecciones complementarias antes del 3 de mayo”, dijo López Aliaga durante un plantón en Campo de Marte, Jesús María, dirigiéndose públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Cientos de manifestantes se congregaron en el lugar para realizar un plantón alegando un supuesto fraude en los comicios realizados el domingo 12 de abril.

Ante los manifestantes, López Aliaga lanzó una amenaza velada contra Burneo. “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo. No le garantizo nada”, dijo.

Luego añadió: “Se ha equivocado, señor Burneo, se ha metido con la persona equivocada”.

El candidato de Renovación Popular viene denunciando un supuesto fraude incluso antes del 12 de abril. El discurso se vio reforzado por una serie de irregularidades de la ONPE, como el reparto del material electoral fuera de plazo y fallas en el resguardo de las cédulas de votación.

“No es viable”

Los especialistas en derecho electoral Silvia Guevara y José Tello destacaron que la propuesta de López Aliaga no cuenta con soporte legal.

“No existe esa figura legalmente para las elecciones generales, solo está contemplada para las elecciones municipales. Además, las elecciones complementarias involucraría un nuevo proceso electoral. No es simplemente algo que se hace mañana; es un nuevo proceso electoral que se denomina complementario porque es ad hoc para determinados casos”.

Guevara explicó que se convoca a elecciones complementarias en el ámbito municipal cuando no se llegó a la cantidad de votos válidos requeridos en algún distrito o cuando la cantidad de votos nulos es mayor. “Se vuelve a convocar para ese distrito o localidad, pero la lógica es distinta a la de un proceso a nivel nacional”, explicó.

Tello agregó: “No es viable. Primero, no existe un marco legal para una elección complementaria en este contexto. Segundo, si lo que se busca es solucionar el daño generado por la ONPE, lamentablemente, y como lo he definido desde un principio, se trata de un daño irreparable. Si se pretende repararlo mediante una figura tan forzada como una elección complementaria, se generaría convulsión social”.

Durante el plantón, López Aliaga acusó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, de coludirse con otros funcionarios para orquestar un fraude. Y esta vez, incorporó en sus acusaciones a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“No se gana con trafa, señora K. Usted sabe perfectamente”, dijo.