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El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió que se celebren elecciones complementarias antes del 3 de mayo, para que acudan a las urnas los peruanos que no votaron el último 12 de abril. No obstante, especialistas en derecho electoral señalaron que no existe marco legal para ello.

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