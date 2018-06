"Peruvian Selfie": la selección peruana presente en exposición de Cherman

Son los rostros de los futbolistas que nos llevaron al Mundial, y que ayer nos dieron una alegría consoladora y esperanzadora en su despedida del torneo, los que más llaman la atención en "Peruvian Selfie", la muestra antológica del artista gráfico Germán Quino Ganoza –o simplemente Cherman–, que desde este viernes podrá verse en el Icpna de Miraflores bajo la curaduría de Carlo Trivelli.

El fútbol, sin embargo, es un gancho hacia algo mayor en este caso. Porque ciertamente emociona ver a Paolo Guerrero celebrando un gol como el que le marcó a Australia o a Edison Flores aleteando esos pabellones auriculares que le dan su apodo. Pero un poco más allá de la galería hay otras imágenes que nos sacuden incluso con más fuerza: unos policías saliendo de una inundación durante el fenómeno de El Niño costero; un retrato de Eyvi Ágreda, la joven quemada y asesinada por su acosador en un bus; los políticos y empresarios envueltos en el caso de corrupción de Odebrecht.

"Yo siempre he creído que los artistas deberíamos ser más inteligentes para unir fenómenos muy populares, como el fútbol o la gastronomía, para combatir temas como la corrupción o el feminicidio", señala Cherman sobre su exposición. No por nada el título original de la muestra iba a ser "Desahuévate, Perú". Le bajó el tono para no herir susceptibilidades, pero el ánimo de sacudir conciencias sigue allí.

Germán Quino Ganoza, Cherman.(Foto: El Comercio)

Ante lo cual fue "Peruvian Selfie" el título definitivo. "Quedó así porque todo lo representado es una suerte de reflejo de lo que somos. La otra razón es que también siento que existe una suerte de egocentrismo en nuestra peruanidad", agrega el artista.

CONTIGO PERÚ

Cherman asegura que, a pesar de haber comenzado su carrera como diseñador gráfico –y de seguir haciéndolo hasta ahora–, no se siente ajeno al círculo de las exposiciones. "Lo que sí me resulta un poco extraño es que el arte pop que yo realizo me parece que encaja más en la calle, no en las galerías. Es la calle lo que me llama más la atención", señala mientras menciona como principal referente al artista urbano estadounidense OBEY (seudónimo de Shepard Fairey) y destaca también a colegas locales como Samuel Gutiérrez, Elliot Túpac y Orlando Aquije.



El sentido patriótico de la exposición se muestra en la variedad de íconos nacionales que despliega: de Túpac Amaru a Julio César Uribe, de Mamá Angélica a Daniel Peredo. Cherman asegura que en toda su trayectoria ha ilustrado aproximadamente a 300 peruanos. Y, sin embargo, no todos logran captar la atención que merecen. "Mi sueño es conseguir que haya un fenómeno de consumo localista, más allá de cosas como el fútbol –afirma–. Acá tengo, por ejemplo, esa imagen de Julio C. Tello, pero muchas personas siguen pensando que es Mao Tse-Tung".

Adaptación hecha por Cherman de la icónica foto de Martín Chambi a Juan de la Cruz Sihuana, conocido como el gigante de Llusco. (Foto: Difusión)

Aun así, la muestra no solo está centrada en rostros o temas ligados a la identidad nacional. Por ejemplo, la serie que agrupa a 12 justicieros vengativos, que incluyen a La Novia de "Kill Bill", a Robert de Niro en "Taxi Driver" o a Lisbeth Salander de la saga literaria y cinematográfica "Millenium". O sus homenajes internacionales, variada agrupación donde pueden encontrarse gráficas de Charly García, Adam West o Gabriel García Márquez. También habrá un apartado para lo que él ha bautizado como "Chermany News" y "Chermany Diaries", piezas que mezclan la ilustración y los textos para crear estructuras narrativas que lo motiven.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Icpna.

Dirección: Av. Angamos Oeste 160, Miraflores.

Temporada: del viernes 29 de junio al domingo 29 de julio. Ingreso libre.