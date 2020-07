Disney+ alista sus estrenos para este agosto con novedades. La compañía confirmó que dos películas importantes de Walt Disney Studios prescindirán de los cines y, por el contrario, llegarán a su plataforma de streaming. Tanto “Magic Camp” como “The One and Only Ivan” se estrenarían previamente en salas de cine, pero ahora están programados para llegar al servicio el viernes 14 de agosto.

La plataforma también estrenará dos nuevas series originales, incluyendo “Muppets Now”, la versión “sin guión” del reality show con la rana René y la pandilla; así como la última temporada de “Weird But True” de National Geographic.

Aunque “The One and Only Ivan” debía debutar en los cines la segunda semana de agosto, su transición a Disney+ se debió naturalmente a la pandemia del coronavirus; “Magic Camp”, por otro lado, es una historia muy diferente. La producción de la película tuvo lugar en la primera parte de 2017 con su estreno originalmente programado para el 6 de abril de 2018.

En un momento, el estreno de “Magic Camp” se retrasó hasta agosto de ese mismo año y luego se canceló por completo, presumiblemente para que pudiera ser un título nuevo para Disney+. Ahora, casi ocho meses después del debut del servicio, finalmente está en camino.

La película había sido concebida originalmente para tener como protagonista al comediante Steve Martin, quien escribió el guión y tenía la intención de protagonizarlo. Sin embargo, la versión que aparecerá en Disney+ tendrá a Adam DeVine, Gillian Jacobs y Jeffrey Tambor en los papeles principales.

El “The One and Only Ivan”, por otro lado, es una adaptación del galardonado libro de Katherine Applegate, que combina acción en vivo y CGI para contar la historia de Ivan, un gorila de espalda plateada de 400 libras que comparte un hábitat comunitario en un centro comercial suburbano con Stella el elefante, Bob el perro y varios otros animales. Tiene pocos recuerdos de la jungla donde fue capturado, pero cuando llega un bebé elefante llamado Ruby, toca algo profundo dentro de él.