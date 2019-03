Documental peruano revela los desafíos de las niñas de los Andes para poder educarse

"No existen estadísticas en el Perú sobre los desafíos y peligros que una niña de la zona rural pasa para ir al colegio. Si no se tienen estadísticas de un problema, este no existe. Estas niñas son invisibles", afirma Josie Beeck, documentalista y productora que puso toda su experiencia en "Escúchame: Niñas del Perú y el Desafío de la Educación", proyecto documental narrado, producido y escrito por 23 niñas de Quito Arma, Huancavelica.

Este documental dividido en cuatro partes, de nueve minutos cada uno, narra los desafíos y los peligros que las niñas de la zona andina del Perú deben enfrentar día a día para ir al colegio.

No solo deben enfrentarse a la hostilidad del clima sino también deben cuidarse de hombres o animales que puedan encontrarlas mientras transitan en caminos que no están asfaltados, y que pueden ser una trampa mortal si se caen.

"Escúchame: Niñas del Perú y el Desafío de la Educación" se proyectará en el Teatro del la Biblioteca Nacional. (Foto: Difusión)

Josie Beeck reveló a El Comercio que en la primera parte de la producción audiovisual, realizada con el apoyo de la Fundación Belcorp y la asociación "Niñas con voz", se presenta cómo se realizó el documental con las jóvenes estudiantes.

Las tres partes siguientes "son el corazón del documental", según la directora. Estos fueron escritos, grabados y producidos por niñas del poblado de Quito Arma. "Son distintas una de la otra, en su formato, y plantean tres de sus preocupaciones", indica Beeck.



Josie Beeck junto a las niñas de Quito Arma, Huaytará, en Huancavelica. (Foto: Difusión)

La segunda parte, llamada Liz-Dani, refleja la ausencia de una madre o padre. "La ausencia de una familia completa para compartir, crecer, para que las protejan", añade la directora.

La tercera parte, la pieza más optimista del documental, muestra la inocencia de las niñas al caminar hacia el colegio. "Si realmente supieran todos los peligrosos que enfrentan sin esa inocencia de niñas, no tendrían ganas de atravesar grandes caminos hasta llegar a su escuela", comenta.

En la última parte, llamada "Mujeres con valor", se convierten en periodistas. "Entrevistan a varones de su edad. Sobre sus derechos y en la búsqueda de la igualdad", agrega.

Para Beeck, es muy importante resaltar que el objetivo de este proyecto documental es mostrar la diferencia que puede hacer en las vidas de las niñas graduarse de la secundaria: "es la diferencia entre poder salir de la pobreza o quedarse en ella". "Estas niñas son heroínas porque enfrentar varios desafíos y la indiferencia de la sociedad por la falta de data", concluye.

MÁS INFORMACIÓN

"Escúchame: Niñas del Perú y el Desafío de la Educación" se proyectará de manera gratuita el miércoles 13 de marzo (7:30 p.m.) en el teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional.