Oscar 2018: Gary Oldman ganó trofeo al Mejor actor principal

Gary Oldman, un actor de peso que hasta ahora no había recibido reconocimiento de la Academia, finalmente cobró su revancha. Los Oscar 2018 acabaron con la mala racha y el británico triunfó como Mejor actor principal.

Gary Oldman se presentaba como el ganador indiscutible por su retrato de Winston Churchill en "Darkest Hour".

El actor británico ya había sido galardonado por su interpretación del ex primer ministro británico con el Globo de Oro, el BAFTA y el premio SAG. Solo faltaba que triunfe en los Oscar.

HOMENAJE A AMÉRICA

En su condición de extranjero, Gary Oldman aprovechó la oportunidad para agradecer todo lo que América le había dado a su vida: "amigos", "familia" y ahora "un Oscar".

El actor también recordó que su madre, quien lo estaba viendo desde el confort de su hogar, estaba por cumplir años y le dijo: "Gracias por tu amor y tu apoyo. Ahora alista la casa que allí te llevo un Oscar".

Para alzar la estatuilla, Gary Oldman debió imponerse a duros rivales: Daniel Day-Lewis con su último papel antes del retiro en "Phantom Thread"; y el joven Timothée Chalamet, por su retrato de un adolescente homosexual que se enamora del ayudante de su padre en "Call Me By Your Name".

Completaron la lista de nominados en este apartado de los Oscar 2018 Daniel Kaluuya por "Get Out" y Denzel Washington por "Roman J. Israel, Esq".