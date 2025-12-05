El peluche KODI llega a las manos del público con la idea de dar un abrazo. No se trata de un símbolo decorativo. Detrás del koala solidario creado por Rosatel y Aldeas Infantiles SOS Perú, hay una cadena de decisiones que involucran diseño, intención social y un trabajo gráfico concebido para acompañar una causa urgente, como es la protección de cinco mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el Perú.

El gesto se extiende hacia el empaque y los elementos que complementan al koala. Cada peluche incluye stickers ilustrados por Flavia Macedo (Folkanica), artista peruana y Embajadora SOS. Su trabajo como ilustradora ha estado ligado, en distintos momentos, a narrativas de ternura, cuidado y vínculos afectivos. “Creo que el arte tiene esa capacidad de abrir corazones”, dice a Luces de El Comercio.

KODI estará disponible en tiendas Rosatel y en rosatel.pe desde diciembre y continuará durante la temporada navideña, verano y fechas como San Valentín y Día de la Madre. Su precio es de 99 soles. (Foto: Aldeas Infantiles)

Desde ese lugar, Macedo asumió la tarea de diseñar los stickers incluidos en cada compra bajo la idea del “abrazo con propósito”. Entonces, quien reciba el peluche encontrará también un mensaje visual coherente con el espíritu de ser solidario con los infantes peruanos. “Cuando se junta con un propósito tan noble como el de KODI, se convierte en un recordatorio de que todos podemos sumar en esta Navidad. Cuando estamos más atentos a los demás, un producto así inspira a mirar con empatía”, añade la artista.

El lanzamiento de KODI se presenta en noviembre, en una época en la que la mayoría de productos compiten por llamar la atención en medio de las ofertas. Por lo mismo, el equipo de creación decidió incluir una tarjeta que cuenta la historia detrás del proyecto y un certificado especial para quien apoye la causa. “Lo recaudado será destinado a los programas de Aldeas Infantiles SOS Perú, entre ellos acogimiento temporal en entornos protectores, fortalecimiento de familias en riesgo y acompañamiento psicológico y educativo para adolescentes que transitan hacia la vida autónoma”, explica María Teresa Polar, coordinadora de Alianzas Estratégicas de la organización.

Con una presencia en el país desde 1972, la organización trabaja en regiones como Cajamarca, Lambayeque, Lima, Callao, Junín, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, y el peluche se incorpora como una herramienta más dentro de sus esfuerzos por asegurar condiciones de cuidado y oportunidades para la niñez.

Por su parte, Arianna Pardo, gerenta de Marketing de Rosatel, resume la intención benéfica en una frase. “Representa la calidez de un abrazo y el poder de acompañar a alguien en un momento importante”, dice.

En un mercado saturado de lanzamientos navideños, un koala con inspiración artística detrás busca abrirse camino con una apuesta conjunta. Al final, lo que se entrega es una forma de participación concreta en una causa que necesita constancia, atención y, como propone su propio nombre, un abrazo sostenido.