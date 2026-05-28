Horóscopo de HOY, jueves 28 de mayo del 2026. Revisa lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como de costumbre, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará dificultades con creatividad y el beneficio comenzará a llegar. Amor: le verán con fuerte encanto en el entorno y alguien pronto quedará impactado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará dinero de una actividad que daba por agotada; momento de cambios. Amor: hará bien en no permitir que los problemas escalen para evitar un distanciamiento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un empleo o negocio vinculado a las nuevas tecnologías será lo que funcione. Amor: el encuentro con la persona que desea parecerá una casualidad; posible romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado las indecisiones, actuará con energía y comenzará a ganar. Amor: el diálogo mejorará porque abre su corazón y genera momentos de dulces vivencias.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las tareas inconclusas harán que pierda la paciencia pero ordenará las cosas. Amor: disfrutará de momentos plenos de amorosa emotividad junto a alguien inesperado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se animará a delegar ciertas tareas en colegas que trabajarán bien. Amor: le reprocharán que muestra frialdad en momentos de la pareja pero le entenderán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una traba inesperada provocará que una meta parezca inalcanzable. Amor: su vida social comenzará a crecer y notará que su encanto atrae a alguien especial.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no le temblará el pulso para repeler la influencia de gente maliciosa. Amor: percibirá las señales de que un cambio se avecina en la pareja y será muy positivo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no habrá lugar para improvisar, las metas deseadas están cerca. Amor: un rasgo inesperado que percibirá en la pareja le creará una graciosa confusión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será inteligente renovar la confianza en proyectos de colegas. Amor: recibirá una invitación muy interesante de cierta persona y el romance se avecina.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: activará la creatividad y los cambios resultarán positivos para el entorno. Amor: surgirán desencuentros y malentendidos, pero resolverá las cosas sin reproches.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las cosas marchan bien y cada día mejor. Ciertos colegas renovarán proyectos. Amor: la relación pasará de estar difícil y cambiante a momentos de intensa calidez.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMANTE DE LAS SITUACIONES ROMÁNTICAS Y DE ENCUENTROS CON CALIDEZ.