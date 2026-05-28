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Horóscopo de HOY, jueves 28 de mayo del 2026. Revisa lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como de costumbre, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: superará dificultades con creatividad y el beneficio comenzará a llegar. Amor: le verán con fuerte encanto en el entorno y alguien pronto quedará impactado.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: llegará dinero de una actividad que daba por agotada; momento de cambios. Amor: hará bien en no permitir que los problemas escalen para evitar un distanciamiento.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un empleo o negocio vinculado a las nuevas tecnologías será lo que funcione. Amor: el encuentro con la persona que desea parecerá una casualidad; posible romance.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: dejará de lado las indecisiones, actuará con energía y comenzará a ganar. Amor: el diálogo mejorará porque abre su corazón y genera momentos de dulces vivencias.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las tareas inconclusas harán que pierda la paciencia pero ordenará las cosas. Amor: disfrutará de momentos plenos de amorosa emotividad junto a alguien inesperado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se animará a delegar ciertas tareas en colegas que trabajarán bien. Amor: le reprocharán que muestra frialdad en momentos de la pareja pero le entenderán.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una traba inesperada provocará que una meta parezca inalcanzable. Amor: su vida social comenzará a crecer y notará que su encanto atrae a alguien especial.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no le temblará el pulso para repeler la influencia de gente maliciosa. Amor: percibirá las señales de que un cambio se avecina en la pareja y será muy positivo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no habrá lugar para improvisar, las metas deseadas están cerca. Amor: un rasgo inesperado que percibirá en la pareja le creará una graciosa confusión.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: será inteligente renovar la confianza en proyectos de colegas. Amor: recibirá una invitación muy interesante de cierta persona y el romance se avecina.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: activará la creatividad y los cambios resultarán positivos para el entorno. Amor: surgirán desencuentros y malentendidos, pero resolverá las cosas sin reproches.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: las cosas marchan bien y cada día mejor. Ciertos colegas renovarán proyectos. Amor: la relación pasará de estar difícil y cambiante a momentos de intensa calidez.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMANTE DE LAS SITUACIONES ROMÁNTICAS Y DE ENCUENTROS CON CALIDEZ.
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