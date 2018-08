Aretha Franklin será enterrada este viernes en Detroit, Estados Unidos, después de un funeral que incluirá discursos del expresidente estadounidense Bill Clinton y el cantante Stevie Wonder.

El funeral, que se realizará en el Greater Grace Temple de Detroit, incluirá las actuaciones de artistas influenciados por la particular voz de Franklin, entre ellos Chaka Khan y Ariana Grande.

Para ver el funeral de Aretha Franklin en vivo, puedes revisar la transmisión online de la revista Time:

Aretha Franklin: funeral en vivo. Video: Time.

Te iremos contando todos los detalles EN VIVO en esta nota

"Esta es nuestra manera de decir gracias a la persona que se preocupa profundamente por Detroit. Ella mostró su amor por las grandes cosas que hizo para ayudar a esta ciudad", contó el ex alcalde de Detroit, Dennis Archer, que se hizo presente en la ceremonia.

Varias estrellas enviaron flores al funeral de Aretha Franklin, como es el caso de Mariah Carey, la familia Jackson, Rod Stewart, Diana Ross, Gladys Knigh, Smokey Robinson, etc.

Como parte de los honores a la cantante, más de 100 Cadillacs de color rosado hicieron fila para unirse al cortejo fúnebre. Esto es una referencia a un tema de la cantante en los años 80, donde ella va "conduciendo en la carretera del amor en mi Cadillac rosado".

Mientras los asistentes esperaron a la familia, un coro empezó a cantar temas de Aretha Franklin; entre los cuales se encuentra "Let it Be".

Para marcar su rol como defensora del movimiento por los derechos civiles, con temas como "Respect" de 1967, los activistas Jesse Jackson y Al Sharpton dirán unas palabras.

Tras cantar en la asunción de tres presidentes, Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama, Franklin era una institución estadounidense y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del exmandatario George W. Bush en 2005.

Aretha Franklin murió en su casa de Detroit el 16 de agosto de un cáncer de páncreas. Comenzó su carrera musical de niña cantando gospel en la Iglesia Baptista New Bethel, donde su padre, C.L. Franklin, era el pastor, famoso por sus hipnóticos sermones.

La ciudad ha tratado su muerte como la de un miembro de la realeza. Sus restos estuvieron dos días esta semana en el Charles H. Wright Museum of African American History para que sus admiradores pudieran despedirse de ella.