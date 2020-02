Guillermo Dávila canta cuando está alegre, pero también lo hace cuando necesita mitigar sus penas. Más que un medio para ganarse la vida, la música representa para el artista venezolano un recurso para vencer sus temores y acercarse a los que más ama. En mayo del 2020, su gira Cerca de ti lo llevará de regreso a su país natal: Venezuela, luego seis años de ausencia; y un mes después lo traerá al Perú para ofrecer dos presentaciones y -probablemente- concretar el primer encuentro físico con su hijo Vasco Madueño.

Las presentaciones del cantautor de 64 años en el Perú se realizarán los días 19 y 20 de junio en el Centro de Convenciones del hotel María Angola.

-Han pasado casi 20 años desde la última vez que visitaste el Perú, ¿por qué esperaste tanto tiempo para regresar?

Por las cosas que acontecieron, las condiciones no estaban dadas para volver.

PATERNIDAD CONTROVERTIDA

-¿Te refieres a la polémica que se generó en torno a tu hijo peruano, Vasco Madueño? ¿Cómo va la relación con él?

A todo lo que se dijo. Vasco y yo estamos muy bien, conversamos, chateamos, estamos construyendo nuestra relación. Es bello y maduro para su edad, está en plena formación artística, le gusta el rock, la vena está aflorando. A todos mis hijos les gusta el arte: Guillermo Manuel es baterista, Marielena es actriz y Daniela, diseñadora gráfica. El arte siempre rodea mi vida, me siento bendecido por eso.

-¿Reconociste a Vasco legalmente como tu hijo?

Eso es lo más cercano, no está lejos de la realidad; pero quisiera manejar este tema de una manera muy privada, porque es delicado. Muchas personas quisieron hacer de esto un show y lo que lograron fue hacernos daño. Te adelanto que en mi visita al Perú habrán muchas sorpresas, inclusive en mis conciertos.

-¿Vasco te acompañará en tus presentaciones en Lima?

Habrán sorpresas.

-Tu gira también te llevará de regreso a Venezuela, país al que dijiste que no regresarías por temor a terminar preso, debido a tus declaraciones contra el gobierno de Maduro. ¿Qué te animó a volver?

Venezuela es mi casa, mi país, lo extraño muchísimo; además hay mucha gente a la que quiero ver, y con Perú me ocurre igual.

QUÍMICA PERFECTA

-¿Aprovecharás tu visita al Perú para ver a Gisela Valcárcel?

A Gisela le digo de una vez: "prepárate porque voy a aparecer de sorpresa y disfrazado.

-Siempre se especuló con un posible romance entre Gisela y tú. ¿El romance existió?

No se dio, pero sí le veía las piernas, ja,ja,ja. Ella despierta muchas cosas porque es una mujer muy sensual, carismática e inteligente. La tengo en mi lista.

-Hace seis años llegaste a Florida, Estados Unidos, huyendo de la crisis política y económica que se vive en Venezuela. ¿Te reinventaste en ese país?

Salí de Venezuela, como lo hacen muchos venezolanos, y sí, hice muchas cosas para reinventarme, pero la historia cambió cuando me encontraron una infección en los pulmones, que me puso al borde de la muerte. Permanecí catorce días sin sentir nada y cuando recobré el conocimiento, me dijeron: “te has muerto ocho veces”. La gente especuló muchísimo y la prensa hizo noticia matando a un ídolo, ja,ja,ja.

-¿Algunos artistas de tu generación han hecho colaboraciones en reggaetón. ¿Grabarías algún tema en ese género?

En el Perú alguien hizo una versión en reggaetón de “Solo pienso en ti”, llegué a oírla en mi computadora, fue increíble. Me imaginaba la historia de “Ligia Elena” (telenovela que tuvo como tema principal la canción de Guillermo Dávila) con protagonistas reggaetoneros, ja,ja,ja. No descarto incursionar en ese género, pero no solo en reggaetón, sino en canciones eróticas, para cobrar más.

-¿Estás trabajando en alguna nueva producción musical?

Compongo y actualmente estoy grabando un tema más que voy a lanzar por Internet, por mi canal de YouTube y mi página.

-¿Tienes planes para volver a actuar?

Quiero hacer varias cosas, como ensayos, contar anécdotas de mis viajes, mis historias. El camino que me falta recorrer es largo, todavía me queda mucho por hacer.

