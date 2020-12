Conforme a los criterios de Saber más

Hace ya buen tiempo que los artistas italianos que ganaron fama en América Latina con baladas traducidas al español le cedieron la posta a una nueva generación que hoy lidera los ránkings con un sonido muy diferente: el trap. De entre ellos, destaca uno, un joven de 28 años llamado Sfera Ebbasta.

“Deben ser ya como cuatro años que el género urbano, el trap, es el más seguido aquí en Italia. Los artistas italianos conocidos en América Latina eran románticos, porque hace años ese era el género más popular, pero ahora el género más seguido es el urban, el trap, el reggaetón, y creo que esa es la motivación por la que yo estoy aquí ahora”, nos dice Gionata Boschetti, verdadero nombre de Ebbasta, en una videollamada por Zoom.

En español, un idioma que está aprendiendo a hablar con mucha facilidad, Ebbasta nos relata cómo se viene preparando para, ganarse de una nueva audiencia fuera de Italia, en donde es de los artistas más populares del año. ¿El primer paso? Un dueto con J Balvin, que ya lo ha puesto en el radar en América Latina:

-Tú eres el rey del trap en Italia, y Balvin es el rey del reggaetón. ¿Cómo fue el trabajo en el estudio?

Él me conectó con (el productor) Sky Rompiendo y me envió este beat de “Baby”, que es muy reggaetón, un estilo muy diferente al que yo siempre hago. Pero el beat me parecía ‘fuego’, me gustaba mucho y de inmediato me han salido las letras. Cuando se lo envié a JB le encantó y me dijo que le gustaría cantar conmigo.

-¿Y cuál era tu relación con el reggaetón antes de ello?

El reggaetón es un género musical muy de moda en todo el mundo. En Italia también desde que se hizo conocido con Daddy Yankee hace ya muchos años atrás, y creo que a la gente le gusta mucho porque es muy bailable, el ritmo te engancha enseguida.

- Eres el rey de Spotify en Italia: casi la mitad del top 10 es tuyo. Pero ahora estás detrás de algo mucho más ambicioso: la internacionalización. ¿Cómo trabajas para lograr ese sueño?

Este álbum, “Famoso”, es el primer paso para convertirme en un artista internacional, pero todavía tengo mucho trabajo que hacer. Estoy seguro de que vendrán otras colaboraciones y mucho trabajo para poder expandir mi música y mi nombre, presentarme ante el mundo.

► ESCUCHA FAMOSO, EL NUEVO DISCO DE SFERA EBBASTA :

- En este disco tienes muchas colaboraciones y no son colaboraciones pequeñas: están desde Balvin hasta Future y Diplo. ¿Cómo haces para convencer a artistas tan diversos para que trabajen contigo?

La historia de cada colaboración es diferente. Yo uso mucho las redes sociales. Por ejemplo, Steve Aoki me escribió en Instagram cuando estaba en Italia y empezamos a seguirnos por allí, luego nos vimos en Las Vegas, en su casa, e hicimos este tema. Lil Mosey también me escribió cuando estaba en mi país. En el caso de Diplo, yo le mandé un mensaje diciéndole “let’s work” (”trabajemos”) y el me puso “let’s go” (”vamos”). Con Balvin nuestra conexión empezó cuando sacamos el remix de “Machika”. Me escribió en Instagram para agradecerme la colaboración y el gesto me pareció raro, porque yo pensaba que, al ser él una estrella mundial, no se le podía ni hablar, pero me escribió en Instagram y nos convertimos en amigos de inmediato. Después de 1 año sacamos esta nueva canción, “Baby”, y creo que esta conexión para a seguir con el tiempo. Creo que las redes sociales son muy importantes para los artistas ahora, porque te conectan en un segundo con quien tú quieras.





Cuandos sacas tus temas y nadie los oye, se te hace difícil creer en ti mismo, seguir trabajando para convertirte en un artista de éxito.

- El tema del idioma solía ser una barrera para abrirse mercados. Pero ahora vemos a artistas de diferentes orígenes, cantando en sus idiomas nativos con muchos oyentes en todo el mundo. ¿Cómo lo ves en tu caso? ¿Quieres seguir cantando en tu idioma o planeas grabar en inglés o español?

Eso todavía no lo sé, pero, como tú dices, ahora en 2020 la música es un lenguaje universal y no importa el idioma. Así como J Balvin canta en español, hay gente que canta en su idioma. Lo mismo puede ser con el italiano, si la gente le gusta la música, el idioma no es tan importante, yo creo.

Sfera Ebbasta es el nombre artístico de Gionata Boschetti, un joven nacido hace 28 años en Lombardía, Italia. (Foto: Universal Music/ Difusión)

- Cuéntame de tus inicios. ¿En qué momento te dijiste: “La música es lo mío”?

Empecé a escuchar trap cuando tenía unos 11 o 12 años y ya a los 13 empecé a escribir mis primeras letras. Pero creo que el momento en que entendí que este era mi mundo y que sería mi trabajo fue en 2015, después de 10 años de espera.

- ¿Y en el camino te dedicaste a otras cosas?

He sido electricista, he trabajado como repartidor de pizzas, trabajé en un bar preparando sándwiches, muchas cosas.

Las redes sociales son muy importantes para los artistas ahora, porque te conectan en un segundo con quien tú quieras.



- Para llegar al nivel de popularidad que tienes ahora, has debido pasar por muchas cosas. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en el camino?

Lo más difícil es mantener la fe en ti mismo cuando nadie escucha tu música. Al principio, nadie tiene seguidores. Tú sacas tus temas y nadie los oye. Y eso es muy difícil, se te hace difícil creer en ti mismo, seguir trabajando para convertirte en un artista de éxito. Lo más difícil para mí ha sido creer en todo lo que podía hacer.

- Imagino que debes haber recibido muchos ‘no’ en el camino. ¿Recuerdas algún comentario especialmente duro para ti?

Lo más duro es cuando nadie comenta nada, cuando nadie te escucha. Cuando tus canciones tienen 100 ‘plays’ y sabes que 50 son tuyos (risas). No hay comentarios, no hay nadie. Cuando empiezas a tener comentarios, aunque sea negativos, es porque alguien te escucha, así que eso es bueno.

"Bottiglie privè", de Sfera Ebbasta, ha sido una de las canciones más escuchadas en Italia en 2020. (Foto: Difusión/ Universal Music)

- Empiezas este proceso de internacional en un momento especial de la historia. Acabamos de salir de cuarentenas muy intensas, está el tema de la segunda ola de COVID-19. ¿Cómo te afectó esta cuarentena?, ¿postergaste muchos planes?

Sin duda, retrasó mis planes, el lanzamiento de mi álbum también. Pero los artistas estamos en una posición muy privilegiada. He estado más en el estudio, pasé más tiempo con mi familia y cosas así. He sacado solo lo positivo de este momento.

VIDEO RELACIONADO :

J Balvin cuenta su dramática experiencia tras contraer COVID-19

TE PUEDE INTERESAR :